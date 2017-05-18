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Политика
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Вновь осудили Максима Бакиева, что это меняет?

Камила Талиева: Обманывают народ, желают хотя бы временно пожить спокойно 

 

- Насколько важно выносить заочные решения суда по Максиму Бакиеву? Ведь он даже не воспринимает как "комариный укус" вердикты наших судей.

 

Кубатбек Кожоналиев, генерал юстиции:

 

"Если бы эти вердикты были важны, то страны, в которых укрываются осужденные, вернули бы их нам"

 

- Если бы эти вердикты (конечно, другим народам, кроме нас) были важны, то страны, в которых укрываются осужденные, вернули бы их нам. К сожалению, это не так. Потому что в упомянутых странах решения наших судей не считают объективными и не исполняют их.

 

Камила Талиева, экс-вице-премьер-министр:

 

"Афера века"

 

- Парадокс! Обманывают народ, желают хотя бы временно пожить спокойно. Такие вещи, честно говоря, можно называть "аферой века"! Они не принесут какую-либо пользу. Предельно очевидно, что не сумевшая оправдать доверие народа власть будет и дальше заниматься таким дешевым пиаром.

 

Источник: газета "Майдан.kg" №18 от 17.05.2017 / стр. 4
  http://www.gezitter.org/society/59971/ 

           
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