Вновь осудили Максима Бакиева, что это меняет?

Камила Талиева: Обманывают народ, желают хотя бы временно пожить спокойно

- Насколько важно выносить заочные решения суда по Максиму Бакиеву? Ведь он даже не воспринимает как "комариный укус" вердикты наших судей.

Кубатбек Кожоналиев, генерал юстиции:

"Если бы эти вердикты были важны, то страны, в которых укрываются осужденные, вернули бы их нам"

- Если бы эти вердикты (конечно, другим народам, кроме нас) были важны, то страны, в которых укрываются осужденные, вернули бы их нам. К сожалению, это не так. Потому что в упомянутых странах решения наших судей не считают объективными и не исполняют их.

Камила Талиева, экс-вице-премьер-министр:

"Афера века"

- Парадокс! Обманывают народ, желают хотя бы временно пожить спокойно. Такие вещи, честно говоря, можно называть "аферой века"! Они не принесут какую-либо пользу. Предельно очевидно, что не сумевшая оправдать доверие народа власть будет и дальше заниматься таким дешевым пиаром.

Источник: газета "Майдан.kg" №18 от 17.05.2017 / стр. 4

http://www.gezitter.org/society/59971/