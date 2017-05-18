Вновь осудили Максима Бакиева, что это меняет?

Камила Талиева: Обманывают народ, желают хотя бы временно пожить спокойно
- Насколько важно выносить заочные решения суда по Максиму Бакиеву? Ведь он даже не воспринимает как "комариный укус" вердикты наших судей.
Кубатбек Кожоналиев, генерал юстиции:
"Если бы эти вердикты были важны, то страны, в которых укрываются осужденные, вернули бы их нам"
- Если бы эти вердикты (конечно, другим народам, кроме нас) были важны, то страны, в которых укрываются осужденные, вернули бы их нам. К сожалению, это не так. Потому что в упомянутых странах решения наших судей не считают объективными и не исполняют их.
Камила Талиева, экс-вице-премьер-министр:
"Афера века"
- Парадокс! Обманывают народ, желают хотя бы временно пожить спокойно. Такие вещи, честно говоря, можно называть "аферой века"! Они не принесут какую-либо пользу. Предельно очевидно, что не сумевшая оправдать доверие народа власть будет и дальше заниматься таким дешевым пиаром.
Источник: газета "Майдан.kg" №18 от 17.05.2017 / стр. 4
http://www.gezitter.org/society/59971/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!