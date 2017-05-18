Зарисовка о "банщике" СДПК

Профсоюзы и так готовы были взорваться, а с приходом "эсдека" Мирбек Асанакунова шумиха только усилилась.

В составе партии власти СДПК есть давний представитель - Мирбек Асанакунов. Об этом человеке можно говорить долго. Потому что проделок у него много. Например, 3-4 года назад Асанакунов работал на посту губернатора в Иссык-Кульской области, не справился с работой, выслушал гневные отзывы от иссык-кульцев. Затем был отправлен в отставку из-за скандала, связанного со "служебным романом".

Но его уход на деле был связан с коррупцией, а не со "служебным романом". Появились разговоры о том, что он "съел" большие деньги из Фонда развития Иссык-Куля, в связи с чем в отношении Асанакунова было возбуждено уголовное дело. Но у него сильный покровитель, что позволило ему закрыть уголовное дело, не доводя до суда. Честно говоря, таких примеров с участием Мирбека Асанакунова достаточно. Еще зимой Мирбека Асанакунова назначили председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана, хотя всю свою жизнь он не имел отношения к профсоюзам. Особо стоит отметить, что его назначили, а не избрали. Что касается формальных выборов председателя профсоюзов, то трусливые "лидеры" профсоюза не постыдились поднять руки, когда им велели.

Интересно то, что еще до избрания и после, он не устает хвастаться со словами: "Шеф отправил меня сюда, чтобы я тут все наладил". Непонятно, кого он подразумевает под шефом - депутата Жогорку Кенеша от СДПК, жену Гулукан Молдобаеву, президента Алмазбека Атамбаева или его "шофера". Короче говоря, когда его отправили в Федерацию профсоюзов в качестве "кризис менеджера", он еще больше разворошил осиное гнездо, заварил кашу.

"Кашу" он не отдает бесплатно, а продает упомянутым выше лидерам, которые недалеки и боятся собственной тени. Удивились, когда услышали о том, что в профсоюзе продаются должности. Выяснилось, что речь идет о должностях руководителей курортов. Установили "прайс", говорят, должность стоит от 20 до 50 тысяч долларов США. Интересно то, что одно место продали 2-3 людям. Эти бедолаги стучатся к нему в дверь, мол, верни деньги или отдай должность. Даже были случаи, когда он назначал кого-то, не дожидаясь ухода действующего директора, сказал: "Если нужна должность - захвати".

Профсоюзы и так готовы были взорваться, а с приходом "эсдека" Мирбек Асанакунова шумиха только усилилась. Он назначил Эркебая Мааткеримова, который прямиком отправился в Джалал-Абадский курорт, где начал "качать права". Коллектив курорта его не принял, возникли разногласия, переросшие в драку. Захватчики Мааткеримова избили сотрудников, включая женщин. Сейчас весь в синяках лежит в районной больнице Джалал-Абада руководитель отдела кадров Джалал-Абадского санатория. Интересный человек, этот Асанакунов. Почему бы ему не работать в рамках закона, не допускать конфликтов при назначении кого-то? Огорчает то, что он сам нарушил закон.

Среди профсоюзов и так были разногласия, а с его приходом конфликт усилился. Говорят: "Хвастающаяся девушка испустит ветры во время пира", кадр СДПК, надежный кадр неназванного шефа Мирбек Асанакунов не порадовал профсоюзы. Другими словами, многие им недовольны, отраслевые и региональные руководители считают, что его нужно отправить в отставку.

"Саясат.kg"

Источник: газета "Майдан.kg" №18 от 17.05.2017 / стр. 2

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