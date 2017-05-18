Усен Касыбеков: Запугать, задавить, заткнуть рот независимым

Неожиданно для многих президент Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре рассмотреть вопрос об отзыве судебных исков против радио "Азаттык". После состоявшейся 30 марта 2017 года встречи Атамбаева с главой медиакорпорации Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" Томасом Кентом в деятельности радио "Азаттык" произошли изменения.

По сообщению пресс-службы президента, на встрече "…говорилось о недопустимости дискредитации важнейших и священных для народа Кыргызстана принципов свободы слова… наметилась позитивная тенденция… многие эксперты отмечают повышение качества в освещении событий на радио "Азаттык". Словом, "Азаттык" исправился.



Но тогда встает вопрос: разве для того чтобы достичь "сбалансированности и объективности", прессе непременно должны были предъявляться многомиллионные иски? Как отметила глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова, адекватность этих исков вызывает большие сомнения. Медиаэксперты до сих пор ломают голову: почему иски настолько не обоснованны, а их колоссальные, даже по меркам высокоразвитых стран мира суммы, по существу, взяты с потолка?

Но теперь после откровений об отзыве двух из шести исков их мотивы становятся просты и понятны – на самом деле истинная цель власти заключалась и заключается с помощью карательных мер, под угрозой банкротства запугать, задавить и заткнуть рот определенному кругу СМИ, таких как Zanoza.kg, "Азаттык" и 24.kg, которые не разделяют точку зрения власти.

Другая цель – вынудить учредителей СМИ и их журналистов к самоцензуре. Она и ранее была достаточно сильной, но перед выборами надо очистить информационное поле страны от тех, кто не совсем подчиняется намерениям властей установить информационное единообразие, так как своими действиями эти "нежелательные элементы", то бишь "вредные" медиаресурсы мешают власти делать то, что она делает.



Однако вряд ли репрессивные методы, выбранные властью для борьбы с якобы "ангажированными" и "отдельными журналистами", приведут к желаемым результатам. Ибо борьба и правоприменение идут по селективному принципу: "наши" и "не наши" – судебные иски подаются только к отдельным медиаресурсам, таким как Zanoza.kg.

И власть в лице Генпрокуратуры не видит леса за деревьями и заведомо упускает из поля зрения огромный пласт государственного официоза – телерадиокомпании и газеты, а также издаваемые политиками-олигархами лояльные режиму газеты-ушактологи. Эти ресурсы, финансируемые из кармана налогоплательщиков, как были лозунго-плакатной пропагандой, так и остаются.

А кыргызоязычные "желтые" издания как были сливным чаном инсинуаций, клеветнических измышлений, сплетен в угоду как своих хозяев, так и руководителей страны, тоже продолжают оставаться таковыми. Так что, вопреки утверждениям пресс-службы главы государства, заметных изменений в улучшении ситуации со свободой слова в стране не происходит.



Если называть вещи своими именами, идет преследование только определенных, неудобных для власти СМИ и журналистов. Как выразилась экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова, власть избрала для себя самый худший вариант – борьбу с прессой. Но СМИ в нынешней ситуации полностью заставить замолчать невозможно. Всю информацию подавить нельзя, ни у кого нет такой возможности.

Можно закрыть или разорить редакции, оставить часть журналистов без работы и денег, но заставить замолчать всех думающих невозможно. И естественно, что они будут отстаивать свое право на свободу слова и распространение информации. Поэтому выражение: "Священные для народа Кыргызстана принципы свободы слова", – используемое пресс-службой президента, является ничем не подверженным красивым лозунгом, не более.

Усен Касыбеков

URL: http://zanoza.kg/357310

