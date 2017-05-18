Кандидаты в президенты КР не должны использовать достижения государства

«Мы должны отходить от того, что все позитивные показатели развития государства используются ставленниками действующей власти», — сообщила сегодня в ходе обсуждения сроков проведения и регламента предвыборной агитации зампредседателя Центризбиркома Атыр Абдрахматова.
«Мы должны отходить от того, что все позитивные показатели развития государства используются ставленниками действующей власти», — сообщила сегодня в ходе обсуждения сроков проведения и регламента предвыборной агитации зампредседателя Центризбиркома Атыр Абдрахматова.
«Есть и наш исторический опыт, и многих постсоветских стран, когда все государственные ресурсы, государственные достижения используются для того, чтобы показать преимущества того кандидата, которого выдвинула действующая власть», — сказала она.
«Необходимо понимать, что привычный подход к оценке деятельности кандидатов, какой был раньше, приведет к печальным историческим событиям. Революции 2005 и 2010 годов произошли именно по окончании выборов», — отметила Атыр Абдрахматова.
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