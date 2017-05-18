Сапар Исаков: Я не намерен участвовать в президентских выборах

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков не намерен баллотироваться на пост президента Кыргызстана.

Об этом он сообщил в комментарии относительно заявления экс-президента Розы Отунбаевой о проекте "Таза коом".

"Я считаю неуместным связывать данный проект с предстоящими выборами главы государства и тем более со мной, так как я не намерен баллотироваться на пост президента страны", - сказал С. Исаков.

Ранее Р. Отунбаева на форуме в Бишкеке призвала доноров внести ясность в проект "Таза коом", чтобы он не стал предвыборной платформой.

Источник: Баракелде, перевод: gezitter.org