Сапар Исаков: Я не намерен участвовать в президентских выборах

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков не намерен баллотироваться на пост президента Кыргызстана.
Об этом он сообщил в комментарии относительно заявления экс-президента Розы Отунбаевой о проекте "Таза коом".
"Я считаю неуместным связывать данный проект с предстоящими выборами главы государства и тем более со мной, так как я не намерен баллотироваться на пост президента страны", - сказал С. Исаков.
Ранее Р. Отунбаева на форуме в Бишкеке призвала доноров внести ясность в проект "Таза коом", чтобы он не стал предвыборной платформой.
Источник: Баракелде, перевод: gezitter.org
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