Темир Сариев уже начал предвыборную агитацию?

В центре столицы появилась весьма заметная «реклама» одного из кандидатов в президенты



Многие горожане хотя бы вскользь уже, наверное, смогли увидеть на пересечении улиц Киевской – пр. Манаса офис партии «Ак-Шумкар», лидером которой является экс-премьер Темир Сариев. Как известно, он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана. Если еще недавно фасад здания пустовал, то уже сегодня на его месте висит баннер довольно крупных размеров. На нем изображен логотип вышеуказанной партии. Кроме того, внимание привлекает «исполинская» надпись «Сариев». Редакция «Вести.kg» задалась вопросом, а не противоречит ли данный ход партии законодательным нормам о предвыборной агитации.



За разъяснениями по этому вопросу мы обратились в секретариат партии «Ак-Шумкар», где нам объяснили, для каких целей был открыт данный офис.



– Во-первых, это не штаб партии, а просто общественная приемная, – заверили «Вести.kg» сотрудники секретариата.



На вопрос редакции, а не начали ли они вести предвыборную агитацию раньше назначенного срока, прозвучал ответ: «Если приемная до сих пор работает в нормальном режиме, то все в рамках закона».



Далее «Вести.kg» обратились за комментарием к члену ЦИК Гульнаре Джурабаевой. По ее словам, нет ничего плохого в том, что те или иные кандидаты в президенты или их партии ведут так называемую политическую рекламу.



– У всех политических партий есть право встречаться со своими избирателями, – говорит Джурабаева. – Это не что иное, как политическая реклама. Агитацией это нельзя назвать, – заключила Джурабаева.



Другой член ЦИК Кайрат Осмоналиев согласен с мнением коллеги. Сам он еще не видел вышеуказанную общественную приемную партии Сариева, однако считает, что явных признаков преждевременной агитации пока не наблюдается.



– Если там нет надписи, которая напрямую призывает голосовать именно за этого кандидата, то считать это преждевременной агитацией будет неправильно, – сказал «Вести.kg» Кайрат Медербекович.



Таким образом, можно считать, что и у других кандидатов в президенты развязаны руки. Даже если ЦИК страны пока еще не назначил дату начала предвыборной агитации, отдельные политики уже могут последовать примеру Темира Сариева.



Эркина Асанбаева

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45668&Itemid=83