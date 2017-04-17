Кыргызстан лишился статуса "островка демократии"

Генеральная прокуратура Киргизии 6 апреля предъявила очередной иск по 3 млн сомов (около 45 тыс. долл.) журналисту Нарыну Айыпу и информационному ресурсу Zanoza.

Иск подан о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева, а поводом послужили статьи журналиста. Общий размер исковых требований к медиа достиг 20 млн сомов (более 3 млн долл.). На имущество Айыпа наложен арест. Счета информационного ресурса арестованы. Ранее Генпрокуратура, защищая честь и достоинство Атамбаева, подала два иска к радио «Азаттык» («Радио Свобода») на общую сумму 20 млн сомов. Правозащитная организация Freedom House назвала Киргизию авторитарной страной, понизив ее рейтинг. По мнению правозащитников, глава государства Алмазбек Атамбаев повторяет ошибки предыдущих президентов Киргизии, устраивая гонения в отношении представителей оппозиции и медиа.

Правозащитная организация Freedom House опубликовала 22-й ежегодный доклад «Страны переходного периода», исследовав развитие демократии в 29 государствах Центральной Европы и Евразии. Большинство стран удерживают свои предыдущие показатели. И только Киргизия переместилась на уровень ниже, пополнив группу стран «консолидированных авторитарных режимов», в которую входят Россия, Белоруссия, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан и Туркмения.

Показатели демократического развития Грузии, Молдавии и Украины не изменились и относятся к странам с «переходно-гибридной системой». Армения, по оценке Freedom House, зачислена в группу с «полуавторитарной системой». В то же время, согласно исследованию, в странах Балтии «консолидированная демократия».

Киргизский политик Равшан Джеенбеков, отвечая на вопрос «НГ», назвал причины снижения уровня демократического развития в стране. По его мнению, в Киргизии за последнее время происходят негативные процессы, которые дали основания многим авторитетным международным организациям, исследующим демократические процессы в Центральной Европе и Евразии, понизить рейтинг Киргизии. «Несмотря на сопротивление гражданского общества, политиков, журналистов, власть без какой-либо политической и экономической целесообразности изменила Конституцию Киргизии. При проведении референдума по внесению изменений в Конституцию не были созданы равные условия для оппонентов власти. Оппозиция не получила условий для диалога с обществом, доступа к СМИ и таким образом не смогла донести свою точку зрения гражданам. Этот дисбаланс был отмечен международными наблюдателями», – сказал Джеенбеков.

Киргизский политик считает, что президент Алмазбек Атамбаев лично и через подконтрольные ему силовые ведомства принимает различные меры для подавления свободы слова. Джеенбеков напомнил, что Генпрокуратура подает иски о защите чести и достоинства президента в отношении ряда журналистов и киргизских медиа. Им предъявлены многомиллионные штрафы, причем в долларах.

«В последние два года против политических оппонентов президента под различными предлогами были возбуждены уголовные дела. Сами политики арестованы и посажены в следственный изолятор Государственного комитета Службы национальной безопасности, где находятся и по сей день», – сказал Джеенбеков. Он также отметил, что лично президент отдал приказ подавлять представителей гражданского общества, которые всегда придерживались нейтральной позиции по всем политическим вопросам.

В докладе Freedom House также отмечается, что Алмазбек Атамбаев повторяет ошибки предыдущих президентов Киргизии, устраивая гонения в отношении представителей оппозиции и медиа. «Считаем, что Атамбаев повторяет ошибки предыдущих президентов – Бакиева и Акаева. Усилен контроль, имеют место нападки в отношении представителей медиа, гражданского общества, парламентской и внепарламентской оппозиции. Конечно, не утверждается, что все это приведет к такому же результату. Но эта тенденция вызывает озабоченность. В Кыргызстане еще не было президента, не использовавшего авторитарные методы для достижения желаемого», – говорится в докладе.

Атамбаев утверждает, что «в стране началась настоящая, системная борьба с коррупцией, а также чистка органов государственного управления от этого зла, особенно в высших эшелонах власти». По его словам, только за последние 5 лет выявлены около 7 тыс. коррупционных деяний, в том числе возбуждены громкие уголовные дела в отношении чиновников самого высокого уровня. «Это, я считаю, и была моя главная задача, моя миссия как президента. Ибо теперь следующие президенты страны могут спокойно возводить сильное процветающее государство, независимый Кыргызстан», – сказал Атамбаев на заседании Совета по устойчивому развитию 3 апреля.

Источник: газета «Алиби» №4 от 13.04.2017/стр.7