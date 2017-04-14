Атамбаев попросил смягчить условия для депортации мигрантов в ЕАЭС

А.Атамбаев: Нам надо активно формировать общий рынок труда и здесь нам необходимо завершить работы над договором о пенсионном обеспечении трудящихся и членов их семей.



Необходимо усилить работу по формированию общего рынка труда и завершить работу по пенсионному обеспечению трудовых мигрантов. Об этом сегодня, 14 апреля, на расширенном заседании заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.



Он отметил, что стороны должны активизировать работу по пенсионному обеспечению трудовых мигрантов и членов их семей, трудящихся в странах ЕАЭС.



Президент добавил, что кыргызская сторона будет просить лояльный подход для граждан, которые совершили незначительные нарушения миграционного законодательства в тех странах, в которых они работают.



"Нам надо активно формировать общий рынок труда и здесь нам необходимо завершить работы над договором о пенсионном обеспечении трудящихся и членов их семей. Конечно, мы как страна, где, к сожалению, многие уезжают в поисках работы. Мы просили также применять более либеральный подход в вопросах депортации трудовых мигрантов за мелкие административные правонарушения", - сказал глава государства.



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