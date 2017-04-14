Адахан Мадумаров, лидер партии "Бутун Кыргызстан": "Сравните то, что говорил Мадумаров семь лет назад и недавние слова Атамбаева..."

А.Мадумаров: К сожалению, ГКНБ превратился в службу, которая защищает интересы отдельной группы, среды, а не обеспечивает безопасность страны



- Адахан мырза, о чем вы подумали, когда услышали об аресте Омурбека Текебаева?



- Это было ожидаемо. Потому что ситуация накалялась. Мы всегда говорим, что все равны перед законом. Должны быть равны права у близкого к власти человека и оппозиционера. Не было необходимости в том, чтобы сажать Текебаева, надевать наручники. Могли бы поступить по-человечески, культурно, как в развитых странах, пригласить его, предоставив доказательства. Когда подпадают под подозрение близкие к власти люди, то они временно отстраняются от должности, отдыхают месяц, продолжают работу. Как именно велось расследование - остается загадкой для народа. В общем, это нехорошее явление, признак бескультурья. Такими темпами мы не можем называть себя правовым, демократическим государством.



- После задержания Текебаева в столице, в других регионах прошли митинги. Не перерастут ли эти митинги в большие волнения?



- В Кыргызстане тяжело быть уверенным в чем-то. Что будет - знает Создатель и кыргызский народ. Мы все еще не сплотились как единая нация. Возбудили уголовное дело в отношении Аиды Саляновой - поднялось немного людей на ее малой родине - в Нарыне, после задержания Текебаева поднялись жители Базар-Коргона... А ведь речь идет о проблеме всенародного масштаба. Мы еще не поднялись до уровня наций. Наш народ еще не готов масштабно мыслить над одной идеей. Поэтому все возможно. Тяжело что-то говорить, время покажет.



- В свое время вы были секретарем Совета безопасности. Это я к тому, что вам не чужды вопросы безопасности. Как в комитете национальной безопасности рассматриваются дела, касающиеся политиков?



- Там никто не работает по своей воле. Туда не назначают лучших генералов, которым важна правда. К сожалению, ГКНБ превратился в службу, которая защищает интересы отдельной группы, среды, а не обеспечивает безопасность страны. Это не очень хорошее явление. В кыргызской истории во главу этой службы не назначали достойных людей. Я знаю полковников, генералов, работающих в службе безопасности. Они решительны, любят родину. Эти люди готовы работать для народа и страны. Но они не могут прогнуться, не могут лукавить, поэтому никогда не станут руководителями. Поэтому служба безопасности у нас разваливается, она недостойна своего названия. А ведь служба безопасности, Совет безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел должны быть опорой страны.



- Мы знаем вас как оппозиционного по отношению к нынешней власти политика. Сейчас поговаривают, что в стране объединяются политические силы, что их собирается возглавить экс-президент Роза Отунбаева. Если будет такой союз, увидим ли мы вас в его рядах?



- Какая оппозиция из них получится? Ведь они вчерашние "временщики". Они все одинаковы, они ходили вместе. Они выступили против друг друга из-за разногласий во мнениях. Как это понимать? На всех бывших членах Временного правительства висит ответственность. Неважно, какая у них позиция, их слова озвучил Мадумаров еще в 2010 году. За те слова я подвергался нападкам. Сейчас ничего не изменилось. На меня набросились ОТРК и ЭлТР, когда я заявил, что власть была захвачена разбойничьим путем. А ведь недавно Атамбаев сказал: "Воспользовались жертвами на площади, все ограбили, попали во власть". Теперь сравните то, что говорил Мадумаров семь лет назад и недавние слова Атамбаева...



- Как рассматривать обвинения Маевского в сторону Текебаева?



- Пока человек состоит на должности, у нас не поднимаются по нему вопросы. Все плохое начинается после отставки. Это все понимают, но никто не хочет об этом говорить. Маевский очерняет Текебаева, ко всем должно быть одинаковое отношение...



В этом заключается наша трагедия, или мы очень хитры, молчим, все зная, или набрасываемся на человека, который знает. Правда тяжела, это нелегкая ноша, озвучить ее еще тяжелее. Взгляните на Текебаева. Если бы Текебаев не придерживался своей принципиальной позиции, сказал бы что-то невнятное, разве он перестал бы быть "нашим парнем"? Не перестал бы. Вот в чем проблема. Идет детская игра, суть такова: "Делай что хочешь, если меня поддерживаешь. Если же выступишь против меня, то я применю силу, даже если ты чист".



Законы, Конституция живут своей жизнью. А власть, различные политические группы, политические партии живут по собственным интересам. Народ живет сам по себе. Это правда. Никто об этом не говорит. Рано или поздно, это будет доказано историей.



- Недавно в Москве вы встретились с нашими соотечественниками - мигрантами. Какие вопросы затронули наши соотечественники?



- Во-первых, они создали движение в поддержку Мадумарова. Пользуясь случаем, выражаю им благодарность. Они небезразличны, хотя находятся далеко от нашего народа, нашей земли. Они сказали: "Поддерживаем вашу точку зрения, ваши принципы о наведении порядка. Нам нужно восстановить Конституцию 1993 года, мы за границей, но все видим". Встреча шла больше 4 часов. Они не согласились, когда я предложил устроить перерыв. Говорят, каждый вопрос, каждый ответ для них полезен. Благодарен им, даже прослезился.



Они просят восстановить их гражданские права, дать им возможность проголосовать как кыргызские граждане. Говорят, что не смогли поучаствовать на прошедших парламентских выборах. Соотечественники затронули очень правильный вопрос. Недавно побывавший у нас президент России Владимир Путин заявил, что мигранты перечислили в Кыргызстан 1 млрд 600 млн долларов. Как лишились своего конституционного права граждане, которые перечисляют деньги, содержат своих детей и родителей? Почему они нужны, когда нужно перевести деньги, и не нужны на выборах?



- Были разговоры, что Мадумаров направился в Москву для встречи с влиятельными политическими силами России, а не для встречи с мигрантами...



- Желаю не хворать тем, кто так сказал. Пускай Аллах их образумит. Сейчас мы ходим не с помощью ног, а с помощью языка. Слухи, сплетни, грязь и еще раз грязь. Нет ничего хорошего. Я знаю, кто распространяет такие слова, какие газеты пишут, кому принадлежат эти газеты. Пускай не хворают!



- Президент России Владимир Путин сказал: "Мы не будем вмешиваться в ваши внутренние дела". Но кыргызская общественность частенько говорит о влиянии внешних сил, особенно Москвы...



- Наши же сами к ним липнут, говорят: "Мы идем на выборы". Если идете, так идите, народ и так знает. Зачем об этом кричать. Это невежество, нерадивость, комплекс бедолаги, недалекость, отсутствие национальной гордости.



Взгляните на переговоры Путина в Душанбе. Какие только вопросы не были затронуты, касающиеся социальной и экономической сферы. Какие только соглашения не были подписаны. Что касается встречи с Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, лидеры проявили друг к другу большое уважение. Словно идут два тигра. А когда приехал к нам...



Конечно, соседним странам интересно - кто станет правителем кыргызского государства, какие будут политико-экономические, культурные связи. Но не нужно выходить за рамки, чрезмерно очернять.



Нурмухаммед Жумабеков, kabar24.kg



Источник: газета "Майдан.kg" №13 от 12.04.2017 / стр. 5

http://www.gezitter.org/interviews/59161/