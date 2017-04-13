Келдибеков и Ташиев не оставили в тяжелое время Садыра Жапарова, находящегося за решеткой...

Как известно, экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова отправили за решетку по его возвращению на родину.

По правде говоря, даже змеенышу не пожелаешь оказаться на месте Садыра Жапарова. На этот раз власть имущие вышли за рамки норм человечности, гуманности, ведь она могла бы посадить одного Садыра, что не вызвало бы такую волну негодования среди народа. Никто из нас не знает, что именно произошло в СИЗО-1. Очевидно, что сердце Садыра сжимается из-за того, как жестоко обошлись с его сыновьями, родным братом.

У кыргызов именно в такие тяжелые времена испытывается дружба. Раньше среди народа группу друзей - Садыра Жапарова, Ахматбека Келдибекова и Камчыбека Ташиева называли "бригадой". Нет необходимости в том, чтобы рассказывать, почему впоследствии С. Жапаров отдалился от двух друзей. Но сегодня Садыр находится в тяжелом положении, его внутренний мир подавлен, он не знает, что делать. Попрятались или отвернулись от него люди, которые призывали его вернуться в Кыргызстан, говорили: "наш лидер", "народный сын", "патриота мы сделаем президентом". В таких обстоятельствах к нему на помощь подоспели старые друзья - Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков.

Камчы и Ахмат пригласили супругу, братьев Садыра, призвали проявить терпение, обещали положительно разрешить ситуацию. Помимо этого, они оказали поддержку семьям 12 сторонников Садыра, оказавшихся за решеткой. Потому что эти семьи испытывают моральные, финансовые трудности, постоянно отвозят еду в тюрьму. Упомянутые выдающиеся сыновья кыргызов продемонстрировали свои образцовые человеческие качества. Мы хотели взять у них интервью по этому поводу, но они сказали: "Мы не хотим делать из этой ситуации политику, зарабатывать очки. Самое главное сейчас - обеспечение безопасности Садыра".

Возможно и эта статья не была бы опубликована, если бы бездельники из соцсетей а также любящие помои журналисты не начали писать: "У Камчы и Ахмата нет совести", "Они предали друга".

P.S. Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда, согласно которому С. Жапаров будет оставаться под стражей до конца следствия. Адвокаты С. Жапарова сообщили, что подадут апелляцию в Верховный суд.

"Саясат.kg"

Источник: газета "Майдан.kg" №13 от 12.04.2017 / стр. 8

http://www.gezitter.org/society/59156/