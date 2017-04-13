Пресс-служба президента сообщила, что при расчете миллионов Алмазбека Атамбаева была допущена ошибка

Сегодня, 12 апреля, отдел информационной политики предоставил дополнительные материалы по сделке, проведенной 27 декабря 2002 года Алмазбеком Атамбаевым по продаже принадлежавшей ему доли в промышленном предприятии в городе Измир.

Отмечается, что ранее предприятие называлось Gulcanlar Elektrik Elektronik Ve Mobilya Sanayi Ticaret Ltd Sti, а в декабре 2002 года было переименовано в ELEKTROMED ELEKTRONİK SANAYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

"В тексте пресс-релиза о встрече Алмазбека Атамбаева с генеральным прокурором Индирой Жолдубаевой от 5 апреля отделом была допущена некорректная подача информации в результате непреднамеренного смешения и соответственно, необоснованного уравнивания понятий рыночной стоимости предприятия и его уставного капитала. В результате в тексте пресс-релиза наряду с суммой дохода около 35 млн долларов США, который был получен А. Атамбаевым в результате продажи своей доли в промышленном предприятии, также ошибочно была указана его доля в уставном капитале (45 млрд турецких лир)", - сообщает отдел.

"Как показывает мировая и отечественная практика, размер уставного капитала компании отражает лишь первоначальный взнос учредителей при регистрации юридического лица в органах юстиции и не имеет прямой связи с реальной рыночной стоимостью предприятия.

Таким образом, поясняем, что уставный капитал предприятия при регистрации действительно составлял 50 млрд турецких лир, из которых 90 процентов доли, т.е 45 млрд турецких лир принадлежали А. Атамбаеву, они и были указаны в вышеупомянутом бюллетене Торгового регистра Республики Турция.

Реальная рыночная стоимость предприятия (его капитализация) на момент продажи складывалась из активов, приобретенных в ходе деятельности компании и, соответственно многократно превышала размер уставного капитала. Независимая оценка и аудит, проведенный со стороны компании Arkan & Ergin Grant Thornton показал, что по состоянию на 31 декабря 2002 года реальная стоимость всех активов предприятия составляла 33,7 млн долларов США. После осуществления сделки по продаже А. Атамбаевым принадлежавших ему 90 процентов доли компании, им был получен доход соответствующий его доле в рыночной стоимости предприятия, т.е. около 35 млн долларов США", - сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org