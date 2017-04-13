Генпрокурор не знает, где имущество Бакиева...

Генпрокурор Индира Жолдубаева явилась на заседание Жогорку Кенеша, чтобы отчитаться за год, на нее посыпались вопросы от народных избранников.

Отовсюду звучали острые вопросы, в парламенте из 120 депутатов остались еще те, кто еще не размяк, они высказали все, что хотели.

Генпрокурор Жолдубаева не смогла ответить, когда у нее спросили: "Что случилось с имуществом, которое принадлежало семье Бакиевых?" Этот вопрос задал депутат Алмамбет Шыкмаматов.

Не получив внятного ответа от Жолдубаевой, Шыкмаматов заявил: "Это не иголка в стоге сена. Трудно не найти. Если проверите, выявите еще 10-15 объектов. Все это нужно возвращать государству".

Источник: газета "Майдан.kg" №13 от 12.04.2017 / стр. 6, перевод: gezitter.org/