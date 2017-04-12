Бабанов рассказал, как стал миллионером

Лидер фракции "Республика - Ата Журт" Омурбек Бабанов рассказал, как стал миллионером.

По его словам, в преддверии президентских выборов распространяется много черного пиара. "У меня нет никаких дел или поступков, которые я скрывал бы или не хотел говорить. Имущество принадлежит семье Бабановых. Изначально отец учил, чтобы мы своим трудом зарабатывали. Все члены семьи занимаются своим трудом, бизнесом. Никто не приватизировал ни один объект. Мы привели "Газпром" в Кыргызстан", - сказал Омурбек Бабанов.

"Я продал "Газпрому" свою долю в "Альянсе" за 100 млн долларов. Что касается месторождения "Джеруй", когда объявили тендер, я был простым гражданином. Так как рудник расположен на моей малой родине, мне удалось убедить группу компаний "Альянс" участвовать. Ее купили за 100 миллионов долларов. В настоящее время туда вложено инвестиций на сумму 190 млн долларов. Информация о том, что у меня имеется 20% на "Джеруе" – клевета.

После продажи "Альянса" мы купили банк "АКБ Кыргызстан" за 25 млн долларов. Высказываются различные слова по поводу строящегося в Бишкеке торгового центра "Азия Молодежь". Это имущество принадлежит моему близкому родственнику. Что касается Кыргызско-Российского фонда, то решения принимает не кыргызская, а российская сторона. Если мы не отвечали бы их требованиям, то такого кредита бы не дали. Сегодня фонд должен финансировать проекты, которые поднимут экономику страны. Пусть лучше будут проведены такие дела, чем в банках будет лежать по одному проценту", - сказал Бабанов, перечисляя свои богатства.

Источник: fakt.kg

