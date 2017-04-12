Комитет ЖК возьмет под контроль расследование дела, связанного с Жапаровым

Сегодня комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбы с преступностью и противодействию коррупции рассмотрел обращение представителя организации "Комитет защиты политзаключенных" Зульфии Марат, связанное с состоянием экс-депутата Садыра Жапарова.

Глава Государственной службы исполнения наказаний Таалай Жапаров информировал, что заключенный в настоящее время в колонии №47 экс-депутат на следующей неделе может быть переведен в следственный изолятор №1. Он опроверг информацию о том, что на Жапарова оказывалось давление, чтобы вынудить его дать другие показания. Также идет служебное расследование факта попытки суицида политика.

Утром 2 апреля Жапаров был доставлен с резаными ранами на шее и руке в санчасть колонии №47. После этого группа местных правозащитников направила открытое обращение главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву и генпрокурору Индире Жолдубаевой, в котором говорится об угрозе безопасности Жапарова и его 12 родственников.

Комитет Жогорку Кенеша принял решение взять под контроль расследование, следственные мероприятия, связанные с Жапаровым.

Экс-депутат Жапаров был задержан 25 марта на кыргызско-казахской границе и доставлен в Госкомитет по нацбезопасности. Было объявлено о возбуждении уголовного дела на Жапарова по статьям "создание угрозы жизни человека", "захват заложника", "хулиганство", "применение силы в отношении представителя власти". В тот же день между собравшимися у здания ГКНБ сторонниками Жапарова и милицией произошла стычка, задержаны около 100 человек, из них 12 граждан приговорены к двум месяцам заключения, в том числе сын и старший брат Садыра Жапарова.

Источник: Азаттык, перевод: gezitter.org