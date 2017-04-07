По новому иску Кыр Генпрокуратура требует от журналиста Айыпа и сайта Zanoza.kg по 3 миллиона

Генеральная прокуратура Кыргызстана требует по новому иску по 3 миллиона сомов от журналиста Нарына Айыпа и сайта Zanoza.kg.
Об этом журналист сообщил ИА "24.kg".
По его словам, иск подан о защите чести и достоинства президента, а поводом послужили две статьи от 1 и 3 марта.
Отметим, что сумма предыдущего искового заявления ГП КР к журналисту также составляет 3 миллиона сомов.
В итоге общий размер исковых требований к Zanoza.kg достиг 15 миллионов сомов. На имущество журналиста наложен арест. Счета информационного ресурса также арестованы.
Ранее Генпрокуратура, защищая честь и достоинство Алмазбека Атамбаева, подала два иска к "Азаттыку" на общую сумму 20 миллионов сомов.
Источник - 24.kg
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