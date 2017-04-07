"Такого никогда не было!": Путин принял президента Узбекистана поразительно пышно, - "МК"

Москва и Ташкент решили наполнить отношения новыми смыслами

Подавляющее большинство простых узбеков уверены: Владимир Путин испытывает особые чувства к Узбекистану, поскольку когда-то работал охранником первого президента Ислама Каримова, умершего в сентябре 2016 года. Это, конечно, легенда, однако нового лидера этой страны - Шавката Мирзиеева - в Кремле встречали с особым размахом и скорее восточным, нежели российским гостеприимством.

В Москве рассчитывают, что смена власти в Узбекистане поможет сдвинуть с мертвой точки многие совместные проекты и будет способствовать расширению евразийской интеграции на постсоветском пространстве.

Вступив в должность в середине декабря прошлого года, Шавкат Мирзиеев почти три месяца не занимался внешней политикой, сосредоточившись на внутренних проблемах. Хотя официально узбекскому народу было сказано, что страна продолжит следовать курсом Ислама Каримова, руководившего республикой более 25 лет, новый президент практически сразу объявил о необходимости реформ, по сути, сопоставимых с советской "перестройкой".

Речь идет о снижении роли государства в экономике и в общественной жизни, введении плавающего курса сума, расширении частно-государственного партнерства, совершенствовании судебной системы и "зачистки" Уголовного кодекса от норм, мешающих развитию предпринимательской деятельности. Практически в духе раннего Горбачева Мирзиеев потребовал больше гласности, обязав министров регулярно выступать по местному телевидению. А главная информационная программа "Ахборот" по требованию президента теперь должна выходить не в записи, как это было при Каримове, а в прямом эфире.

Естественно, либеральные настроения нового лидера Узбекистана не остались незамеченными на Западе. "Я рад видеть прогресс и реформы во многих сферах жизни республики с момента вашего избрания президентом", - написал Мирзиееву по случаю Навруза Дональд Трамп, отметив, что США продолжат поиск новых направлений для углубления сотрудничества с Ташкентом. Практически одновременно о своем возвращении в республику заявил ЕБРР, покинувший Узбекистан в знак протеста против нарушений прав человека, имевших место при Каримове. А Всемирный банк выразил готовность выделить на поддержку реформ $3 млрд.

Впрочем, надо отдать должное Мирзиееву, свои первые шаги на международной арене узбекский лидер сделал не в сторону Запада, а совсем в другом направлении. В начале марта он отправился с визитом в Туркмению, а недавно посетил Казахстан, обозначив тем самым, что главным приоритетом является восстановление связей с ближайшими соседями по Центральной Азии. Для Узбекистана, долгое время находившегося в самоизоляции, принципиально важно если не решить, то хотя бы обозначить готовность решать сложнейшие водные и пограничные проблемы.

Владимир Путин, таким образом, стал третьим по счету зарубежным лидером, с которым провел переговоры Шавкат Мирзиеев. Приветствуя гостя, российский президент подчеркнул, что его встречают в Москве по самому высокому дипломатическому рангу. И действительно, такого в Кремле давно уже не было: Георгиевский зал убрали красными ковровыми дорожками и национальной символикой Узбекистана. А в церемонии приветствия участвовала рота почетного караула и делегации обеих стран. (Помимо переговоров программа визита включает также торжественный прием в Большом Кремлевском дворце и совместное посещение выставки из художественного музея города Нукуса, который Мирзиеев назвал "Лувром в степи".)

Узбекский президент подчеркнул, что приехал наполнить российско-узбекские отношения, пробуксовывавшие с тех пор, как Ташкент принял обидное для Кремля решение выйти из Договора о коллективной безопасности, новым содержанием. И, хотя о вступлении Узбекистана в политические союзы (ОДКБ или ЕАЭС) речи пока не идет, никаких препятствий на пути расширения торгово-экономических связей, по словам Мирзиеева, больше не существует. "Этот визит для меня и для всей нашей страны имеет огромное значение, - подчеркнул узбекский лидер. - Мы высоко ценим отношения стратегического партнерства и союзничества, сложившиеся между нашими странами, и приложим все необходимые усилия, чтобы поднять их на качественно новый, более высокий уровень".

По итогам встречи на высшем уровне было подписано 55 документов, в том числе в экономической сфере на общую сумму $16 млрд. "Такого никогда не было!" - с удовлетворением отметил Мирзиеев. По его словам, России и Узбекистану наконец-то удалось завершить переговоры по соглашению, регламентирующему привлечение в РФ трудовых мигрантов, длившиеся почти 10 лет. Кроме того, достигнута договоренность о запуске авиасообщения между Москвой и Самаркандом. "Этот вопрос тоже долго не решался", - посетовал Мирзиеев.

По его словам, Ташкент кровно заинтересован в импорте технологического оборудования, трубной продукции и лесоматериалов из РФ: чтобы поставки росли, решено снизить ставки или вообще отказаться от акцизов на эти и другие российские товары. Москва со своей стороны открыла "зеленый таможенный коридор" для узбекской сельхозпродукции и продовольствия. "Мы также договорились дать поручения нашим правительствам по наращиванию совместного производства с высокой добавленной стоимостью и поддержали планы по запуску новых проектов в автомобилестроении, станкостроении, гражданской авиации и фармацевтике", - добавил Владимир Путин.

И наконец, шаг, совершенно немыслимый при Исламе Каримове: Путин и Мирзиеев договорились учредить бизнес-форум с участием президентов двух стран для развития сотрудничества между отдельными регионами. Аналогичные проекты Москва имеет только с самыми близкими своими партнерами - Казахстаном и Белоруссией, тогда как Узбекистан на протяжении последних десяти лет сознательно избегал участия в каких-либо интеграционных проектах на постсоветском пространстве. Но теперь, похоже, действительно пришли новые времена.

Источник - mk.ru

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