В конце концов, Атамбаев выберет Бабанова?

Поговаривают, что во время заседания Национального совета по устойчивому развитию все сразу посмотрели в сторону Омурбека Бабанова
Поговаривают, что во время заседания Национального совета по устойчивому развитию все сразу посмотрели в сторону Омурбека Бабанова, когда Алмазбек Атамбаев заявил: "Будут приняты жесткие меры в отношении тех, кто будет препятствовать проведению честных выборов. Я желаю успеха всем кандидатам. Следующий президент сидит среди вас". Некоторые даже понадеялись, что будет озвучено его имя. А Омурбек мырза выразил благодарность А. Атамбаеву, пожелавшему успеха, сказал: "Вы не можете вмешиваться в ход президентских выборов, но я верю в то, что соответствующие учреждения проведут честные выборы". Затем Омурбек Бабанов добавил: "В преддверии президентских выборов нужно привлекать к ответственности не только тех, кто организовывает черный пиар против власти, но и тех, кто очерняет оппозицию". А ведь человек, у которого хорошо идут дела, всегда говорит кратко, но точно.
Источник: газета "Азия news" №14 от 06.04.2017 / стр. 7
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