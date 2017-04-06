Говорит - не нравится, молчит - не нравится!

Может их нервирует то, что Рустам мырза до сих пор не сообщил, кого поддержит на приближающихся президентских выборах?

Не нужно было заострять внимание на то, как в средствах массовой информации то активно хвалят, то очерняют общественного деятеля, экс-депутата ЖК, основателя общественного фонда "Улут жузу" Рустама Маманова. Но трудно молчать, когда поливают грязью человека, который мирно занимается своими делами.



Рустам мырза с помощью своего фонда оказывает поддержку творческой молодежи, исследователям истории, талантливым гражданам, готовым высоко поднять флаг кыргызского народа. Если бы он занялся политикой, то смог бы многое сделать, повести за собой людей. Но во времена, когда все занимаются политикой, он решил держаться подальше от грязных политических игр, а помочь написать историю народа, запустить значимые для народа проекты, послужить людям. Наверное, это не понравилось некоторым людям. Может их нервирует то, что Рустам мырза до сих пор не сообщил, кого поддержит на приближающихся президентских выборах? А очерняя его, они хотят выведать его секрет? В любом случае, репутация служащего народу молодца не пострадает от нескольких вылитых помоев. Если он не сойдет с пути, если никуда не свернет, то будущее поколение оценит по достоинству его труды, сравнимые с подвигом.



Источник: газета "Майдан.kg" №12 от 05.04.2017 / стр. 1

http://www.gezitter.org/society/58936/