Адвокат: Его сильно притесняют, он рискует жизнью, под угрозой и его семья
- Беседовала с Садыром Жапаровым на протяжении полутора часа. Сейчас Жапаров на капельнице. Состояние у него нехорошее. Сказал: "Моя жизнь в опасности, возможно покушение, в опасности и мои близкие, семья. Оказывается серьезное давление". Его сильно притесняют, он рискует жизнью, под угрозой и его семья. Я обратилась к начальству, но они говорят: "Нет какой-либо опасности", - отклоняют наши аргументы, не учитывают. Сейчас Садыр Жапаров находится в лазарете.
Динара Медетова,
адвокат находящегося под стражей С.Жапарова
Источник: газета "Майдан.kg" №12 от 05.04.2017 / стр. 6
http://www.gezitter.org/society/58947/
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