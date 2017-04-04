Адахан Мадумаров, лидер партии "Бутун Кыргызстан": Для депутатов «Ата Мекена» депутатский мандат дороже, чем человек

А.Мадумаров: Тащить Текебаева с учащенным сердцебиением как тяжкого преступника, убийцу это дикость...





(окончание)



- Адахан Кимсанбаевич, в народе ходят разговоры: «Сказанное Адаханом Мадумаровым слово попадает точно в мишень, доводит до смены власти. Некогда в бытность депутатом сказанное им одно утреннее заявление о сидящем в тюрьме в Джалал-Абаде коллеге Бекназарове довело до смены власти. Почему сегодня не говорит такого пламенного слова о сидящем в заключении Текебаеве, бывшем соратнике в политике?».



- Я сказал свое мнение о Текебаеве. Сказал сразу при его задержании. Нравится кому-то или нет, хочет или не хочет, в истории кыргызского парламентаризма у Текебаева есть большое место. Другой вопрос, его действия положительные или отрицательные. Бесспорно, у этого человека есть место в истории как у личности. Тем молодцам, которые ходили с воплями и причитаниями «нам не досталось Министерство культуры», было бы хорошо поднять такие вопли и причитания «нашего руководителя незаконно посадили».



- Можно ли понять так, что «на выборах партия Мадумарова прошла, но на ее место села партия Текебаева, поэтому из-за обиды он сидит и молчит»?



- Я же сказал в первый же день. Если бы я как в 2002 году сидел депутатом, то поднял бы в парламенте. Ведь обязанность депутата – контролировать точное исполнение закона. А какая сейчас у меня есть обязанность, какое право есть?



- У вас же есть микрофон «Мадумаров»?



- По микрофону «Мадумаров» я сказал, что тащить Текебаева с учащенным сердцебиением как тяжкого преступника, убийцу это дикость. Озвученный вами вопрос должны поднимать днем и ночью 11 депутатов «Ата Мекена». Говорящие, что я не поднимаю вопрос, пусть положат эти слова в свое одно место. Несмотря на то, что не один, а два раза напрямую препятствовавшим прохождению «Бутун Кыргызстана» в парламент был именно «Ата Мекен», я сказал свое справедливое слово. Я говорю о высоком человеческом, депутатском статусе Текебаева. Если разошлись принципы, то все депутаты партии «Ата Мекен» должны сдать мандаты, показать власти недовольство, выйти из зала собраний. А для них депутатский мандат получается дороже человека. Молодцы, собирающиеся стать президентом, тоже молчат, не смеют сказать слово.



- Возможно, ошибочно умозаключение, что из-за взаимного разоблачения грехов двух лидеров, вместе сделавших революцию, вместе проводивших власть, второй попал в заключение?



- Здесь надо отставить в сторону человечность, можно дать оценку только с политической точки зрения. К этому человечность не имеет отношения. Только политическая окраска. Это игра. В детстве мы из деревяшек делали сабли, мечи и «сражались»: «Я Рустам, ты Сухраб». Получилась такая игра. Играючи, первый нечаянно уколол второго. Тот ударил один раз «ты нарушил правила», этот ударил второй раз «я ударил во время игры», на этом началось все несчастье. При наличии человечности этот вопрос не возник бы. С политической стороны вылезло бы рано или поздно. Я еще в 2010 году сказал «придут дни, когда они будут ковырять друг друга, и друг друга заваливать землей».



Вот в то время, когда другие носились с Конституцией, не давая сесть на нее пылинке, я, Мадумаров твердил вопиющую правду: «Эта Конституция приведет Кыргызстан к пропасти!». Привела? Привела. В то время на теледебатах сам Текебаев говорил: «Все согласились, что эта система хорошая, остались вы один. Почему вы так упрямитесь?». Я упрямился. Потому что был уверен – правда на моей стороне. Эта Конституция погубит всё. Самое плохое, она доконает государство. Сегодня есть название государственности, но не осталось содержания. Печаль в этом.



- Почему начал сажать с Текебаева?



- Текебаев как учитель, изначально получивший правильное воспитание человек, убедился, что сегодняшняя система идет неправильно, это задело его достоинство, из-за этого он начал борьбу.



- Если бы Текебаева сделали «отцом» комиссии по изменению Конституции, то этого противостояния могло бы не быть?



- Это второй вопрос. В груди человека имеется плоть величиной с кулак. Ни одна личность не может сказать, что эта плоть у меня чистая. Это сердце. В сердце есть такие близкие к шайтану качества как ненависть, зависть, ревность. Вот это одно из тех качеств. Если бы пригласили Текебаева и сказали: «Мы хорошо прошли первую ступень, и вторую ступень должны успешно пройти. Это по силам только вам, сами рассмотрите этот проект. Вы отец Конституции», - тогда сегодняшняя политика могла бы пойти в другом русле.



- Похоже, конституционная реформа прошла без Текебаева, у Омурбека Чиркешевича наверное, появилась обида оттого, что не стал отцом Конституции…



- Это чувство внутри того человека. Чувство внутри другого человека вошло в противоречие с его чувством. Результаты мы видим. Это противостояние не системы, а противостояние двух людей.



- Находясь в СИЗО ГКНБ Текебаев через своих адвокатов обнародовал документы о принадлежности груза в рухнувшем самолете в Дача-СУ Атамбаеву и его супруге. Представляется, что это тоже ускорило обострение события?



- Каждое сказанное слово ускоряет или останавливает какое-то событие. Весь вопрос возникает, когда на поставленный вопрос не находится ответа. Это же не один КамАЗ, бусик, «Тико», а это грузовой 130-тонный самолет «Боинг». Самолет не взлетит, пока не будет поставлена подпись. На «Тико» ты можешь въехать между шахтами воровскими дорогами. Гонконг это не Бишкек. Ставится подпись на каждый груз. Откуда вышел, кто подписал, сколько заплатил, все записывается. У груза должен быть владелец. Если бы груз принадлежал простому человеку, его бы мигом вытащили. В случае принадлежности кыргызским предпринимателям груз вышел бы по списку. До сих пор хранится гробовое молчание, не выходит никакой информации – это тоже вызывает много вещей.



Во время нашего депутатства мы вылетели во Францию, а чемодан депутата Алишера Абдумомунова, оказывается, ошибочно отправили в Японию. Одежда оказалась в том чемодане. До 6 часов утра следующего дня его чемодан доставили из Токио и вручили. За то, что одежда была отправлена туда, представители авиакомпании просили извинения, купили одежду, чтоб оделся. Вот порядок. Маленький чемодан находят в Токио на месте и отсылают, а чей груз в 130-тонном грузовом самолете ГКНБ не может найти?



- Вы втиснули слова о вопивших и причитавших о кончине культуры. Президент недавно вручил работникам культуры государственные награды. Вы тоже в свое время работали государственным секретарем. Нашли ли награды своих обладателей? Достаточно ли внимания уделяется культуре?



- Выдача пачками наград тоже постыдный вопрос. Насколько упал уровень депутатов, правительства, местных властей, сегодня настолько же упал уровень наград. Народному артисту СССР Самаре эже подобало бы вручить в 70 лет. Самара Токтакунова держа комуз в руках, показала облик истинного кыргыза, да еще поскольку она единственный народный артист СССР в сфере народных инструментов, были обязаны обратить внимание. Как будто в насмешку Т. Сариев вручил ей Почетную грамоту правительства. Эта эже выдающаяся величина, получившая государственную награду СССР.



Прошло 75-летие обладателя государственной награды СССР, народного артиста СССР Болота Шамшиева. Министерство культуры не сподобилось даже пойти на юбилей выдающейся личности. В искусстве кыргызского кино нет ни одного человека, достигшего уровня Толомуша Океева и Болота Шамшиева. По видео поздравили звезды Голливуда. Поздравили лучшие из России под началом Михалкова, Кончаловского. Кыргызский министр культуры не пошел. Не пошел ни один депутат. Это очень большой постыдный вопрос. Большой удар, нанесенный по закваске нации. А ведь выступали с воплями, плачем: «Нам не досталось Министерство культуры, умерла культура, умерла, похоронена». Я не увидел в том месте ни одного из молодцев, ревевших как быки. Также не видел, что они пошли на той нашей эже Самары Токтакуновой, поднявшей кыргызскую культура на вершину культуры.



Из Казахстана приехали коллеги Болота Шамшиева, им дали слово. Они выступили: «У нас есть стоящая на 9 месте в мире просторная удивительная земля, есть занимающие первые места в мире нефть, газ. У нас есть президент Нурсултан Назарбаев, которого знает и уважает вся Вселенная. У нас со всех сторон дела идут в гору. Если нам хвалиться, то самое время сейчас хвалиться. У нас есть дефицит, у нас нет ни одного Боке. Пойдемте, Боке, отпразднуем ваш той в Казахстане», - сказали они. Казахские родичи нас зарезали без ножа, задушили без веревки. Выступает молодой джигит Закир Дуйшонбек уулу. Никто не играет на комузе как этот джигит. Награды должны получать такие джигиты как он. У нас есть звезды вроде горящих угольков. Посмотришь через 10 минут – ничего нет, превратились в золу. Собирают их и вручают награды. Ну, пусть они будут благополучны. Это признак превращения в кашу не только внешней политики, но и внутренней политики, в том числе культуры.



- Вышло так, будто для вручения первого ордена Курманжан датки нет ни одной достойной дочери кыргызов, наш президент вернулся, вручив этот орден канцлеру Германии Меркель. Подобало бы вручить этот орден Самаре Токтакуновой эже?



- Как только вручили этот орден, сразу начали выходить нехорошие фотографии этой госпожи. Какова святость, чистота Датки? Говорится, сколько бы детей ни рожала Датка, сколько бы детей ни кормила грудью, она не прикладывала к груди, пока не совершит омовение. Аксакалы говорят, ее ангелом-хранителем был красный лев. Данная Создателем особая святость. У нас не нашлось ни одной достойной дочери, первой получившей орден имени нашей матери? Или среди кыргызов нет никого, кто гордо расправив грудь, сказал бы «первый орден получила эта наша эже»? Если тебе жалко вручать Героя, так Самара Токтакунова достойна ордена Курманжан датки. Наша Самара эжеке тоже как Датка ознакомила мир с кыргызами своим трехструнным комузом. Они что, не видят документальные кадры, как иностранные президенты вставали с места, в нарушение протокола подходили, держали ее за руку, или же вручали цветы? Кроме этой эже сколько еще ходит других продвинутых кыргызских дочерей. Ладно, дай и Меркель, но дай третьей или пятой. У каждой вещи есть свой резон и обоснование. За что такое сделанное для кыргызов должна получать первый орден Датки та госпожа? Это стало очень плохим явлением.



- Вы встречаетесь с соотечественниками, находящимися за пределами страны. Наверное, из-за этого выходят разговоры: «Мадумаров начал президентские выборы». Видимо, правду говорят, что начались президентские выборы?



- Мадумаров с ними и раньше встречался. Продолжит встречаться и дальше, если Алла оставит в здравии. Я иду туда, куда зовут. Наши находящиеся в Москве земляки сказали удивительные слова: «Величие горы узнается издалека». Они пригласили: «Мы смотрим на Кыргызстан издалека. Приезжайте сами! Мы создали «Движение в поддержку Мадумарова». Раз находящиеся в Москве создали такое движение для меня будет неправильно чваниться и говорить «не поеду». Там была 4-часовая встреча без перерыва. Каждый мой шаг оплатили эти молодцы.



- Не наши богачи?



- Наши богачи те, кто делают блюдо «быжы» из внутренностей блохи. Они сроду не привыкли давать даром копейку какому-то месту. К тому же их не ударило камнем по голове, чтобы давать копейку такому человеку, как Мадумаров. Недавно я побывал в Алматы, провел встречу. И в той стороне все вопросы взяли на себя работающие там, позвали «вы только приезжайте». Я выражаю глубокую благодарность организовавшим ту встречу джигитам и девушкам. Они болеют, переживают за Кыргызстан, чувствуешь признательность за их сравнение с другими государствами. Они поставили большой вопрос: «А что, наши деньги чистые, а голоса грязные? Почему нас во время выборов отстраняют в сторону? Мы ставим такое сильное требование». Я сказал: «Не употребляйте слово мигрант. Мы кочевой народ. Полно кочующих в Европе, США. Трамп хочет избавиться от кочующих, строит забор». Я сказал: «Давайте не использовать слово мигрант. Оно очень сильно бьет по психологии детей». Скоро поеду на такие же встречи. Зовут и другие города. Говорят, распространят это движение по всей России. Я могу только сказать свое «спасибо».



(интервью получено 22 марта)

Источник: газета «Жаны ордо» №11 от 31.03.2017/стр.5

http://www.gezitter.org/konstitutsija_2016/58841/