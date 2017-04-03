Алмазбек Атамбаев: Хочешь устраивать беспорядки? СИЗО страны ждут тебя

«Хочешь устраивать беспорядки? СИЗО страны ждут тебя», — заявил сегодня на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в свое время страна прославилась на весь мир митингами и захватом предприятий. Но сейчас ее знают по Всемирным играм кочевников, реформам.

Теперь соседи не будут унижать Кыргызстан, они завидуют стране

Алмазбек Атамбаев

«Наша страна и народ будут и дальше продолжать эту правильную, справедливую дорогу. Если мы не хотим потерять наши достижения, то должны разработать 25-летнюю дорожную карту. Думаю, у нашей страны будет ровная дорога. Разные гнилые политики не смогут нас сбить с ровного пути», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Глава государства вспомнил, как перед второй революцией в СИЗО ГКНБ были VIP-камеры, где арестованные ели чучук и казы-карта.



«Я тоже сидел в такой камере. Но сейчас другая ситуация. Хочешь приехать беспорядки устраивать, тебя ждет следственный изолятор, его двери открыты. Мир, стабильность — это главное, чего мы достигли. Кыргызстан состоялся как суверенное государство. Мы никому не дадим раскачивать ситуацию, никому. Какие бы посланцы ни приезжали, уже назад страну не повернуть. Наша страна переживает исторический этап национального и культурного возрождения», — отметил президент.



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