“Ата Мекен”: В СИЗО №1 не обеспечивается безопасность лиц, заключенных под стражу...

Бишкек, “Саясат.kg”. Сегодня Садыр Жапаров, помещенный в СИЗО №1, был обнаружен в тяжелом состоянии со вскрытыми венами...

Обращение парламентской фракции «Ата Мекен» по инциденту, произошедшему 2 апреля в СИЗО №1 с экс-депутатом ЖК Садыром Жапаровым.

Учитывая сложившуюся политическую ситуацию в стране, на фоне преследования оппозиционных политиков, гражданских активистов, представителей СМИ, представителей адвокатского сообщества, на фоне массовых арестов политических оппонентов, произошел беспрецедентный случай: бывший депутат ЖК КР Садыр Жапаров, помещенный в СИЗО №1, был обнаружен в тяжелом состоянии со вскрытыми венами. Данный инцидент свидетельствует, что в государственном учреждении не обеспечивается безопасность лиц заключенных под стражу.

Мы выражаем обеспокоенность, что подобные действия могли быть вызваны применением пыток или психологического давления на политика.

Как мы знаем, подобные методы широко используются силовыми структурами. Недавно сын задержанного, бывшего депутата ЖК КР Тологонова Р.Т. на пресс- конференции сообщал о своей обеспокоенности за жизнь и здоровье своего брата Тологонова М. и отца Тологонова Р.Т. в связи с оказанием давления силовиками для получения показаний.

В связи с вышеизложенным, требуем срочного реагирования всех уполномоченных государственных органов, института Омбудсмена, Национального Центра по предупреждению пыток:

1. Прокуратуре провести тщательное расследование обстоятельств, повлекших данный инцидент, а также установить ответственность должностных лиц ГСИН и СИЗО №1, не обеспечивших безопасность состояния жизни и здоровья заключенного С.Жапарова.

2. Министерству здравоохранения КР: создать межведомственную медицинскую комиссию с привлечением независимых экспертов для проведения полного медицинского освидетельствования состояния здоровья заключенного С.Жапарова, а также других граждан, находящихся в СИЗО ГКНБ в соответствии с требованиями практического руководства “Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания” (Стамбульского протокола).

3. ГСИНу и другим правоохранительным органам обеспечить безопасность жизни и здоровья всех граждан, задержанных по политическим мотивам и исключить использования всех методов и инструментов давления на задержанных.