Жээнбеков: Мы докажем, что люди не напрасно отдали жизни во время апрельских событий

«Мы почтим память погибших во время событий 7 апреля 2010 года героев, доказав, что, они не напрасно отдали свои жизни», - заявил 31 марта премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на мероприятии, посвященном седьмой годовщине апрельских событий 2010 года.
«Мы почтим память погибших во время событий 7 апреля 2010 года героев, доказав, что, они не напрасно отдали свои жизни», - заявил 31 марта премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на мероприятии, посвященном седьмой годовщине апрельских событий 2010 года.
«7 апреля 2010 года – историческое событие в Кыргызстане. В тот день свободолюбивые кыргызстанцы вышли против семейного правления», - отметил премьер.
По его словам, нелегко было удержать народную победу, реализовать намеченные цели, направленные на развитие страны и улучшение благополучия граждан.
Жээнбеков заявил, что реваншистские силы, которые стремились к старой жизни, препятствовали реализации новых задач. Несмотря на это были достигнуты хорошие результаты в экономике и других сферах жизни государства.
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