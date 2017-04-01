Посла Чехии в Швейцарии отозвали с поста из-за критических твитов жены

Посол Чехии в Швейцарии и Лихтенштейне Карел Борувка получил от министерства иностранных дел своей страны предписание до конца апреля покинуть пост.

Об этом в пятницу, 31 марта, пишет Лента.ру, со ссылкой на портал Lidovky.



По его данным, глава внешнеполитического ведомства Лубомир Заоралек обвинил своего сотрудника в том, что тот не в силах повлиять на супругу, публикующую в сети микроблогов Twitter критические высказывания. «Я получил извещение о том, что должен покинуть свой пост. Без каких-либо обоснований. Меня вернули в министерство. В личной переписке с министром меня неоднократно упрекнули в том, что я не могу укоротить свою жену и ее коммуникации в социальных сетях. И это явилось причиной моего немедленного увольнения с должности», — рассказал Борувка.



Он добавил, что считает действия руководства МИД Чехии беспрецедентными. «Речь идет о личных правах моей жены, она частное лицо, а не сотрудник МИД», — подчеркнул дипломат.



Пресс-секретарь министерства иностранных дел Чехии Михаэла Лагронова подтвердила, что Борувка должен до конца апреля покинуть должность посла и вернуться на работу на родину. «Он переводится по закону о госслужбе. Это можно сделать в любой момент и без указания доводов», — отметила она. По ее слвам, по возвращении в Чехию Борувке предложат работу в МИД в соответствии с его квалификацией и опытом.



Окончательное решение по данному вопросу примет президент Чехии Милош Земан: который, по законам страны, утверждает назначение и снятие послов в других странах.



Карел и Алена Борувки, равно как и Лубомир Заоралек, — активные деятеля Чешской социал-демократической партии. В последнее время Борувкова активизировалась в соцсетях, она жестко критикует коллег по партии, а также журналистов и других политиков.

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