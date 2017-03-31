Темир Сариев, экс-премьер-министр: "Когда возбуждается уголовное дело в отношении сильных политиков, которые имеют место в политике, конечно это превращается в политику"

Но Камчыбеку Ташиеву удалось добиться оправдания в суде, занять определенное место в политике. Думаю, Ахматбек Келдибеков тоже воспользуется своими законными полномочиями. Если был политический заказ, то рано или поздно он будет раскрыт. Мы можем побороть это, запретив правоохранительным органам и судам вмешиваться в политику

- Поднялась шумиха из-за задержания Омурбека Текебаева. До этого задерживали политических лидеров, вроде Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова, их пытались "сломать". Власть ведет такую игру, чтобы с помощью судей устранить из политической арены тех, кто может стать сильным оппонентом?

- Когда возбуждается уголовное дело в отношении сильных политиков, которые имеют место в политике, конечно это превращается в политику, ситуации придается политический окрас. Во многих отраслях ведутся реформы. К сожалению, в судебной системе реформы хромают. Поэтому появились разговоры о том, что пытаются незаконными путями ослабить политических оппонентов, вытеснить их из политического пространства.

Об этом говорят события, происходящие в стране. Но Камчыбеку Ташиеву удалось добиться оправдания в суде, занять определенное место в политике. Думаю, Ахматбек Келдибеков тоже воспользуется своими законными полномочиями. Если был политический заказ, то рано или поздно он будет раскрыт. Мы можем побороть это, запретив правоохранительным органам и судам вмешиваться в политику.

- Общественность называет ваше имя, предполагая, что на предстоящих президентских выборах вы можете стать преемником Алмазбека Атамбаева. Насколько правдивы эти разговоры? Если вы победите на выборах, сохраните ли вы действующую внутреннюю и внешнюю политику? Или республика пойдет другим путем?



- В ходе партийной конференции партия решила выдвинуть мою кандидатуру в президенты. Помимо этого многие политические силы поддерживают мою кандидатуру. Поэтому меня выдвигают в президенты партии, организации, простые граждане.

Я ранее уже выражал свое мнение относительно преемника. По этому поводу высказывался и президент А. Атамбаев. Преемника быть не должно. Все кандидаты должны иметь равные возможности, только избиратель должен решать - кто станет следующим президентом страны.

Внешняя политика должна быть направлена на соблюдение мира в Кыргызстане и в других странах вокруг нас. Мы должны соблюдать мир, обеспечивать стабильность в обществе, повышать авторитет власти. Государство должно вести взвешенную, сильную политику. Это самые нужные вещи на сегодняшний день. Нужна еще и экономика. Нам следует повышать уровень жизни населения.

- Кыргызстан пережил две революции. Не случится ли третья революция из-за нынешней обострившейся ситуации?

- Мы выбрали тяжелый, непростой путь развития страны. Поэтому нужно ценить то, что мы имеем. Третья революция никому не нужна! Спросите граждан из любого уголка страны, они скажут, что такая ситуация никому не нужна. Находиться в политике мы можем в рамках закона, изменяя страну в лучшую сторону. Этим и нужно заниматься.

- Появились разговоры о том, что вы вели переговоры с Ахматбеком Келдибековым. Мол, штаб Келдибекова к вам присоединится. Насколько правдивы эти слова?

- Перед выборами все политики участвуют в дискуссиях, проводят встречи и переговоры. Сейчас тоже идет этот процесс. Наличие этих переговоров нужно расценить позитивно. В ходе такого процесса всегда будут разговоры об объединении тех или иных политиков...

- Когда вы были главой правительства, был подготовлен протокол, согласно которому телевышка на Унгар-Тоо в Аксыйском районе принадлежала Узбекистану. Указано, что там стоит ваша подпись. Правда ли то, что вы признали, что Унгар-Тоо принадлежит узбекам, а не нам?

- Это наглая ложь. Словно поменяли местами небо и землю. Когда я хорошо работал на посту главы правительства, кто-то хотел придать этому политический окрас. Есть другие документы по Унгар-Тоо, последний был принят при президенте К. Бакиеве, копия в свое время была опубликована в газетах. Наше же правительство рассматривало вопрос о строительстве дополнительной станции вблизи Унгар-Тоо. С 2010 года ни один сантиметр земли не был отдан. 22 марта 2016 года я говорил в Аксы перед народом: "Не отдадим ни один сантиметр земли". Напротив, постановлением правительства мы вернули 19 объектов, которыми пользовался Узбекистан. Среди них - водохранилище Орто-Токой в Ала-Буке, 4 насосных станции, склады в Баткене, четыре пансионата на Иссык-Куле. Под всем этим подписался я, как премьер-министр. Как можно говорить о том, что Сариев отдал Узбекистану Унгар-Тоо. Это наглая ложь.

- Вас еще обвиняют в присвоении 6 млн долларов при строительстве дороги Балыкчы-Корумду. Вы ушли с поста главы правительства после этого скандала. Не боитесь ли вы, что раскроется ваше вмешательство в тендер по строительству дороги?

- Когда я пошел в парламент, открыто и четко дал свой ответ. Под предлогом дороги хотели спровоцировать скандал, чтобы отправить в отставку Сариева. Почему я ушел с должности? Потому что в парламенте не было моей фракции. А противостояние между парламентом и правительством обострилось. Основные вопросы в правительстве решаются через парламент. Если будет противостояние между правительством и Жогорку Кенешем, то никакого результата в работе не будет. Я подал в отставку, чтобы не было противостояния в ветвях власти. Поводом для моей отставки послужила дорога, а причина была иной. Многих беспокоил стиль работы, оперативность Сариева. Если они хотели обвинить меня в том, что я начал строительство дороги Балыкчы-Корумду, то я готов взять на себя вину. Мы искали дополнительные средства для строительства этой дороги. В будущем еще бы нашли. Было принято решение по дороге, согласовано. Я несколько раз беседовал на эту тему с президентом, мы решили, что нужно начинать. На основе этого и начали. Министерство транспорта проводит тендер. Это их прямая обязанность. Если были недостатки в тендере, ответственность несет министр транспорта и председатель комиссии. Премьер-министр не имеет никакого отношения к проведению тендера. Я сегодня могу сказать, что было принято правильное решение о начале строительства дороги. Мало того, мы опоздали с этим решением. Сариев ушел, но ничего не изменилось, работу ведет та же компания. Скажу открыто, с этой дороги я не взял даже 6 копеек, не говоря о 6 млн долларах. У меня другие принципы. Я требовал у всех министров работать открыто и чисто. Уходя в отставку, я провел правительственное заседание, сказал: "Я могу смотреть вам в глаза, ни у кого не просил деньги, не просил сделать кое-что для меня, призывал всех работать честно".

Источник: газета "Майдан.kg" №11 от 29.03.2017 / стр. 4, gezitter.org

