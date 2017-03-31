Депутат Момбеков расценил как "гуманность" действия милиционеров, избивших до размозжения печени сына Садыра Жапарова

"Мы назвали национальным лидером человека, который четырежды пытался совершить госпереворот", - сказал Момбеков.



На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша депутат Рыскелди Момбеков выразил удивление тем, что арестованный Садыр Жапаров внезапно трансформировался в "национального лидера".



"Как говорится, "политика многообразна, как ход гончей в погоне за лисицей", буду изливать душу о политике. С Садыром Жапаровым не знаком, как не имею никаких личных обид. Но я хорошо знаю его историю. В октябрь 2012 года под лозунгом "Кумтор принадлежит народу" состоялся митинг перед зданием Белого дома, который завершился атакой на власть. За этими действиями стоял Садыр Жапаров. Не прошло много времени, как заблокировали дорогу "Кумтора", прервав деятельность компании. Из-за этого государству был причинен ущерб на многие миллионы. Было установлено, что за этими действиями стоял опять же Садыр Жапаров. Потом следующий случай – произошло столкновение между народом и милицией, в результате посажено 8 человек, получили ранения одни милиционеры во главе с Кашкаром Жунушалиевым. Эмильбек Каптагаев сказал, что за этими событиями стоял снова Садыр Жапаров. Теперь его люди совершили атаку на ГКНБ. Мы назвали национальным лидером человека, который четырежды пытался совершить госпереворот", - сказал Момбеков.



Он также отметил, что возникают недовольства в народе сотрудниками милиции, подчеркнув, что препятствовать атакам на государство является обязанностью сотрудников милиции.



"В других местах вышедших на митинг избивают, несмотря на то, что это старики. Наша милиция ещё проявила гуманность", - добавил депутат.



Источник: sayasat.kg

Оригинал статьи http://www.gezitter.org/politic/58782/