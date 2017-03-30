Омурбека Текебаева держат в тюрьме ГКНБ в VIP условиях?

Омурбек Текебаев и Дуйшен Чотонов сидят в разных камерах.



24 марта омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев заглянул в камеры депутата Жогорку Кенеша, лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего посла Кыргызстана в Южной Корее Дуйшена Чотонова, выяснил, в каких условиях они содержатся в СИЗО ГКНБ. В камере главного социалиста есть холодильник, электрочайник, постельные принадлежности, книги, электроплита для подогрева пищи. По словам Текебаева, у него бывает адвокат, сейчас ведется следствие. С этой точки зрения создается ощущение, что стремящийся стать оппозиционером лидер "Ата Мекена" получил VIP обслуживание. Честно говоря, оказавшиеся до него за решеткой Б. Асанов и К. Кадыров не получили такие комфортные условия. Они жаловались на то, что им даже газеты не передают. Может начальство тюрьмы проявило гостеприимство, посчитав, что Текебаев может им отомстить, если выйдет на свободу?

Один из идеологов Аксыйских событий, мартовской и апрельской революции Дуйшен Чотонов сообщил омбудсмену, что не имеет претензий по условиям содержания. Как известно, Омурбек Текебаев и Дуйшен Чотонов сидят в разных камерах.

Источник: газета "Майдан.kg" №11 от 29.03.2017 / стр. 12

http://www.gezitter.org/society/58738/