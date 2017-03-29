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Политика
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На главу ГКНБ и руководителя пресс-службы президента подали в суд

Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты 

 

фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова», — заявили в пресс-службе «Ата Мекена».

 

   

Депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова 

 

подали совместный иск в Первомайский районный суд Бишкека на председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева и 

руководителя отдела информационной политики аппарата президента Алмаза Усенова.

 

«Иск подан по защите чести, достоинства и деловой репутации трех депутатов по вопросу 

 

распространения недостоверной информации, озвученной председателем ГКНБ о якобы связи нардепов с 

 

офшорными счетами в Белизе. Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты 

 

фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова», — заявили в пресс-службе «Ата Мекена».

 

Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова не намерены взыскивать с ответчиков компенсацию за моральный 

 

ущерб. Но Омурбек Текебаев оценил сумму морального вреда в 60 миллионов сомов.

 

   «Если суд удовлетворит требование Текебаева, то он намерен направить эти деньги в помощь радио 

 

«Азаттык», сайту «Zanoza», независимому журналисту Нарын Айыпу и юристам партии «Ата Мекен», 

 

против которых Генпрокуратура подала исковые заявления в защиту чести и достоинства президента 

Алмазбека Атамбаева», — говорится в сообщении.

 

Кроме того, юристы просят наложить арест на движимое и недвижимое имущество Абдиля Сегизбаева и Алмаза Усенова.

 

     

http://24.kg/vlast/48166/ 

           
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