На главу ГКНБ и руководителя пресс-службы президента подали в суд

Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты
фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова», — заявили в пресс-службе «Ата Мекена».
Депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова
подали совместный иск в Первомайский районный суд Бишкека на председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева и
руководителя отдела информационной политики аппарата президента Алмаза Усенова.
«Иск подан по защите чести, достоинства и деловой репутации трех депутатов по вопросу
распространения недостоверной информации, озвученной председателем ГКНБ о якобы связи нардепов с
офшорными счетами в Белизе. Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты
фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова», — заявили в пресс-службе «Ата Мекена».
Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова не намерены взыскивать с ответчиков компенсацию за моральный
ущерб. Но Омурбек Текебаев оценил сумму морального вреда в 60 миллионов сомов.
«Если суд удовлетворит требование Текебаева, то он намерен направить эти деньги в помощь радио
«Азаттык», сайту «Zanoza», независимому журналисту Нарын Айыпу и юристам партии «Ата Мекен»,
против которых Генпрокуратура подала исковые заявления в защиту чести и достоинства президента
Алмазбека Атамбаева», — говорится в сообщении.
Кроме того, юристы просят наложить арест на движимое и недвижимое имущество Абдиля Сегизбаева и Алмаза Усенова.
http://24.kg/vlast/48166/
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