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Печать E-mail Подробности Политика 29.03.2017 22:22 Просмотров: 6 На главу ГКНБ и руководителя пресс-службы президента подали в суд Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова», — заявили в пресс-службе «Ата Мекена». Депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова подали совместный иск в Первомайский районный суд Бишкека на председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева и руководителя отдела информационной политики аппарата президента Алмаза Усенова. «Иск подан по защите чести, достоинства и деловой репутации трех депутатов по вопросу распространения недостоверной информации, озвученной председателем ГКНБ о якобы связи нардепов с офшорными счетами в Белизе. Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова», — заявили в пресс-службе «Ата Мекена». Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова не намерены взыскивать с ответчиков компенсацию за моральный ущерб. Но Омурбек Текебаев оценил сумму морального вреда в 60 миллионов сомов. «Если суд удовлетворит требование Текебаева, то он намерен направить эти деньги в помощь радио «Азаттык», сайту «Zanoza», независимому журналисту Нарын Айыпу и юристам партии «Ата Мекен», против которых Генпрокуратура подала исковые заявления в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева», — говорится в сообщении. Кроме того, юристы просят наложить арест на движимое и недвижимое имущество Абдиля Сегизбаева и Алмаза Усенова. http://24.kg/vlast/48166/ Статьи по теме: Добавить комментарий