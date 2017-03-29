Верховный суд оставил лидера "Ата Мекена" под арестом

Сегодня, 29 марта, Верховный суд оставил лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева под арестом.



Ранее районный и городской суды решили оставить депутата под стражей до 25 апреля в связи с заведенным на него уголовным делом.



Решение Бишкекского городского суда об аресте Текебаева на два месяца принято 9 марта.



Как прокомментировала решение высшей судебной инстанции адвокат Текебаева Таалайгуль Токтакунова, решение она считает несправедливым и незаконным.



"Мы предоставляли доказательства нарушений при задержании Омурбека Текебаева. Так, протокол о задержании был составлен без участия адвоката. Само уголовное дело возбуждено незаконно. Оно противоречит действующей Конституции. Кто заявитель? Кто потерпевший? Это один гражданин России. Нужно критически относиться к его заявлению, других доказательств нет. При этом в период следствия ГКНБ размещает информацию о "неопровержимых доказательствах". Кто может сказать человеку, виноват он или нет? Только суд! Потому что есть презумпция невиновности. Подобные заявления ГКНБ говорят о непрофессионализме", - прокомментировала юрист.



Депутат от "Ата Мекена" Наталья Никитенко отметила, что разочарована тем, как работает судебная система. Она напомнила о заседании парламента, где сегодня обсуждался митинг сторонников Садыра Жапарова 25 марта, а также Марш свободы 18 марта. Во время обоих мероприятий нарушались права человека.



"Давайте не будем занимать страусиную позицию", - обратилась Никитенко к коллегам.



"Ата Мекен" предлагал сегодня рассмотреть постановление ЖК о злоупотреблениях милиции на прошедших митинге и марше.



"Работа парламента закончилась сегодня в 11 утра. Как такое может быть? За что платят налогоплательщики?" - вопрошала она.

Справка



25 февраля со ссылкой на источники в силовых структурах в нескольких СМИ появилась новость о том, что на лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".



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Чуть позже стало известно, что дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" завела Генеральная прокуратура относительно материалов по сотовому оператору MegaCom. Якобы Текебаев взял взятку в размере $1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году, чтобы потом ему продать акции компании MegaCom.

Омурбека Текебаева арестовали прямо в аэропорту. Задержаны журналисты 5

В воскресенье, около четырех утра, Текебаева задержали на 48 часов в аэропорту. Для ареста политика, который возвращался с зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, отправили два буса с силовиками.



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Его допрашивали на протяжении 17 часов, провели очную ставку с заявителем Маевским. В течение дня сторонники политика митинговали у здания ГКНБ.



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В понедельник, 27 февраля, митинг проходил с 13.00 до 18.00 на площади. Потом митинг продолжился у здания Первомайского райсуда, куда собирались привезти Текебаева на санкцию, но так и не привезли, а также около ГКНБ.



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