Юристы “Ата Мекена” подали в суд на главу ГКНБ и руководителя пресс-службы президента

Бишкек, “Саясат.kg”. Иск подан по защите чести, достоинства и деловой репутации депутатов фракции “Ата Мекен” О.Текебаева, А.Шыкмаматова и А.Саляновой. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

Депутаты парламентской фракции “Ата Мекен” Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова подали совместный иск в Первомайский районный суд г.Бишкек на председателя ГКНБ А.Сегизбаева и руководителя отдела информационной политики аппарата президента А.Усенова.

Иск подан по защите чести, достоинства и деловой репутации трех депутатов по вопросу распространения недостоверной информации, озвученной председателем ГКНБ Абдилем Сегизбаевым, о якобы связи трех депутатов с офшорным счетами в “Белизе”. Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты фракции “Ата Мекен” подали в суд и на руководителя отдела информационной политики аппарата президента А.Усенова.

Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова не намерены взыскивать с ответчиков компенсацию за моральный ущерб. Но Омурбек Текебаев оценил сумму морального вреда в 60 млн. сомов.

Если суд удовлетворит требование О.Текебаева, то он намерен направить эти деньги в помощь радио “Азаттык”, сайту “Заноза”, независимому журналисту Нарын Айыпу и юристам партии “Ата Мекен”, против которых Генеральной прокуратурой были поданы исковые заявления в защиту чести и достоинства президента А.Атамбаева.

Кроме того, в обеспечение иска, следуя по примеру Генеральной прокуратуры и судьи Октябрского районного суда г.Бишкек Б.Абдуллаева, “ата-мекеновцы” требуют также наложить арест на движимое и недвижимое имущество Абдиля Сегизбаева и Алмаза Усенова.