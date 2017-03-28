Мырзакматов приедет, чтобы «обелиться» или дестабилизировать ситуацию в стране?

Феликс Кулов о возможном возвращении экс-градоначальника южной столицы в Кыргызстан



В Интернете активно обсуждаются слухи о том, что следом за Садыром Жапаровым в Кыргызстан вернется и бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов. К нему у родины тоже накопились вопросы, поэтому подобная информация вызывает интерес.



В розыск его объявили еще 28 ноября 2014 года, обвинив по статье 304 «Злоупотребление должностным положением». Речь шла о строительстве эстакадного моста длиной 400 метров и шириной 17 метров, которое экс-градоначальник начал без технико-экономического обоснования и не согласовав грандиозный проект с властями. Мырзакматов успел незаконно провести два тендера, чем нанес государству ущерб в размере 27 млн сомов. Ошский горсуд заочно приговорил экс-мэра к 7 годам лишения свободы, но того в стране уже не было.



Политологи, однако, считают возвращение бывшего градоначальника южной столицы маловероятным. По их мнению, слишком ясно, как его встретят на границе. Например, как отметил экс-депутат парламента Феликс Кулов, у возможного приезда Мырзакматова может быть только две причины:



– Первое: может, он собрал доказательства своей невиновности. Тогда, если его задержат, народ устроит беспорядки, – предположил он. – Второе и более вероятное: кто-то целенаправленно пытается создать в стране напряженную ситуацию. Кому это надо перед выборами? Только тем, кто хочет «поймать свою рыбку», когда будут делить власть.



Однако все же Феликс Шаршенбаевич не верит, что приезд возможен. Такого же мнения придерживается и политолог Айнура Арзыматова.



– Вряд ли он приедет. Его же сразу встретят, как Садыра Жапарова, – считает она. – А если это чья-то политтехнология, присылать этаких «героев», чтобы мобилизовать народные массы, то это больше не сработает – сейчас не 2005 и не 2010 год.



Эксперт говорит, что сознание кыргызстанцев изменилось, и митинговать теперь никто не пойдет иначе как за деньги. Кроме этого, таких, как Жапаров и Мырзакматов, защищать не пойдут, уверена Арзыматова.



– Атмосфера в обществе относительно спокойная – нет того отчаяния, которое являлось рычагом давления на массы во время «революций», – пояснила она. – Что же, за Садыром Жапаровым должен пойти север, а за Мелисом Мырзакматовым – юг? За Жапарова и село родное поднять не смогли.



Однако она добавила, что в случае, если слухи окажутся правдой, это будет говорить о присутствии в обществе неких сил, заинтересованных в дестабилизации ситуации в Кыргызстане. Возможно, речь идет даже больше чем о чьем-то желании занять президентское кресло для личной выгоды.



– Эти бывшие бакиевские чиновники хотят вернуть для личных целей, – отметила профессор. – Но при таком раскладе они будут лишь инструментом в руках у тех, кто не хочет распространения влияния России в Центральной Азии. При беспорядках в стране также активизируются всякие НПО, поэтому не возникает вопросов, кому это на самом деле нужно.



Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45382&Itemid=83