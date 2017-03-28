Нурбек Токтакунов: "Что двигало Садыром Жапаровым: его необычайная смелость, дальновидный расчет, или и то и другое?"

Бишкек, “Саясат.kg”. Известный правозащитник Нурбек Токтакунов через свой аккаунт в “Фейсбуке” поделился своим мнением относительно прибытия Садыра Жапарова в Кыргызстан.

Вот что пишет Н.Токтакунов:

Согласитесь, смелое прибытие Садыра Жапарова с одновременной организацией весьма напористой протестной акции, заведомо обреченной на разгон, несколько странно, по крайней мере для таких несведущих, как я. Даже вспомнился наш фильм, в котором герой Суйменкула Чокморова пришел один в логово банды своего врага в исполнении Советбека Джумадылова и тот сказал ему: “Абийирдүү жигит ажалдуу кийикке жолугат” (“Достойный джигит повстречает обреченную дичь” или “на ловца, и зверь бежит”). Правда потом оказалось, что дичью оказался как раз герой Советбека Джумадылова, хотя он тоже был крут. Вот, что двигало Садыром Жапаровым, его необычайная смелость, дальновидный расчет, или и то и другое?



Обдумав это странное происшествие, пообщавшись с людьми, просмотрев свою ленту, я выявил несколько вариантов, о которых говорят люди:



1. Это операция Бакиевых. Это похоже на правду, потому что исторически естественно - изгнанный правящий двор по всем законам жанра, должен попытаться с триумфом вернуться. Максим Бакиев молод, куда то нужно девать свой творческий потенциал, не с Илоном Маском же тягаться;



2. Это операция Госдепа, которые через НПО-сектор и бакиевский клан раскачивают ситуацию в стране. Это самая избитая по банальности версия, которая больше говорит о национальном самомнении некоторых наших граждан, предполагающих, что властям США есть дело до нашей страны. По моему мнению они наблюдали уже два переворота и до сих пор не могут понять, что вообще происходит в нашей стране;



3. Это кремлевская операция по раскачиванию ситуации в КР и дискредитации парламентаризма также через бакиевский клан, или непосредственно через Жапарова. Тут конечно тоже могут возразить, что Кремлю нет дела до нашей страны, но все-таки не до такой степени. Мы все-таки поближе будем и члены Евраазийского союза и не скажешь, что русские не понимают, что у нас происходит. Общий язык общения, схожая советская ментальность, обилие спецслужб в стране, все эти факторы говорят за то, что российским спецслужбам работать здесь намного легче, чем всем другим. Хотя возможно, что это даже не операция Кремля, а операция “Газпрома” с каким-нибудь подотделом одной из их спецслужб.



4. И следующая версия, что центром всего этого является сам Жапаров, который мобилизовал какие-то ресурсы различных заинтересованных сторон, собрал сторонников и пошел ва-банк. Наиболее интересная версия с точки зрения художественных достоинств и кинематографичности. Начинаешь думать неужели еще осталось место в нашей жизни для самурайских драм.

Нурбек Токтакунов, правозащитник