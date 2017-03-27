ГКНБ: Предъявлено обвинение Алмамбету Шыкмаматову

Бишкек, “Саясат.kg”. В отношении А.Шыкмаматова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

17 февраля 2017 года Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты КР, а ныне депутата Жогорку Кенеша КР А.Шыкмаматова по признакам преступления, предусмотренного ст.303 (“Коррупция”) УК КР.

ГКНБ установлено, что 20 сентября 2011 года председателем Счетной палаты Сабырбеком Молдокуловым был издан приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей. Однако в нарушение требований Закона “О государственных закупках” тендер фактически проведен не был.

Согласно предварительному сговору между членами тендерной комиссии, закупка оформлена путем составления фиктивных документов. Фактически аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины.

По материалам следствия, по договоренности председателя тендерной комиссии Ж.Иманалиева и члена комиссии А.Шыкмаматова с директором ОсОО «Би Стар” А.Юкселем были составлены фиктивные договоры о покупке у частных лиц пяти автомашин марки “Мерседес-Бенц” Е-класса подставным ОсОО «Барат Люкс».

Затем были составлены фиктивные документы о якобы проведенном 5 октября 2011 года тендере, где участвовали две компании — ОсОО «Би Стар» с ценой заявки в размере 4 миллионов 265 тысяч сомов и ОсОО «Барат Люкс» с заявкой на сумму 3 миллиона 368 тысяч 831 сом, с которой и был заключен договор.

Помимо этого, А.Шыкмаматов, преследуя личную корыстную цель, также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО «Барат Люкс» автомашину своей супруги Турдакуновой по завышенной стоимости. «Мерседес-Бенц» Е320 супруги А.Шыкмаматова, 2000 года, выпуска была оценена в 14 тысяч 637 долларов США.

Согласно заключению эксперта ОсОО «Азия-Оценка», рыночная стоимость аналогичной автомашины в таком же состоянии на октябрь 2011 года составляла 10 тысяч долларов США.

По результатам расследования, 27 марта 2017 года А.Шыкмаматову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3.4 – ст.303 ч.2 Уголовного кодекса КР и мера пресечения следствием избрана в виде подписки о невыезде.