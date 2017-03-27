IWPR: Иски к СМИ угрожают свободе слова в Кыргызстане

Активисты предупреждают об угрозе свободе СМИ в Кыргызстане после того, как Генеральная прокуратура подала ряд судебных исков к средствам массовой информации, обвиняя их в клевете.
Об этом написала независимая организация Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
Специалисты в области СМИ опасаются, что огромные иски могут привести к самоцензуре журналистов, и они не уверены, что суды проведут объективное разбирательство.
Генеральный прокурор потребовал у адвоката оппозиционной партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакуновой и Радио «Азаттык» 20 миллионов сомов и шесть миллиона сомов от сайта Zanoza.kg. Партия СДПК предъявила же иск к информационному агентству «24.kg» на миллион сомов.
Президент Кыргызстана неоднократно выступал с публичными заявлениями, подчеркивая, что журналисты должны нести ответственность за распространение недостоверной информации. Он добавил, что финансирование Zanoza.kg и «Азаттык» идет с Запада, поэтому им якобы не составит труда выплатить такие суммы.
Однако эксперты видят в поданных исках согласованную попытку запугать независимые СМИ.
Медиаэксперты согласны с тем, что издания должны проверять факты и контролировать качество публикуемой информации, а не служить проводником заявлений политиков. Однако они утверждают, что решение заключается в саморегулировании отрасли, а не в многомиллионных судебных процессах.
http://24.kg/obschestvo/47956/
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