IWPR: Иски к СМИ угрожают свободе слова в Кыргызстане

Активисты предупреждают об угрозе свободе СМИ в Кыргызстане после того, как Генеральная прокуратура подала ряд судебных исков к средствам массовой информации, обвиняя их в клевете.

Об этом написала независимая организация Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Специалисты в области СМИ опасаются, что огромные иски могут привести к самоцензуре журналистов, и они не уверены, что суды проведут объективное разбирательство.

Генеральный прокурор потребовал у адвоката оппозиционной партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакуновой и Радио «Азаттык» 20 миллионов сомов и шесть миллиона сомов от сайта Zanoza.kg. Партия СДПК предъявила же иск к информационному агентству «24.kg» на миллион сомов.

Это значительные суммы для Кыргызстана, где средняя месячная зарплата составляет около $200, пишет IWPR.

Президент Кыргызстана неоднократно выступал с публичными заявлениями, подчеркивая, что журналисты должны нести ответственность за распространение недостоверной информации. Он добавил, что финансирование Zanoza.kg и «Азаттык» идет с Запада, поэтому им якобы не составит труда выплатить такие суммы.

Однако эксперты видят в поданных исках согласованную попытку запугать независимые СМИ.

Кыргызстан считается самой либеральной в Центральной Азии страной в части свободы слова, но в последние годы власти усилили давление на журналистов и правозащитников.

Медиаэксперты согласны с тем, что издания должны проверять факты и контролировать качество публикуемой информации, а не служить проводником заявлений политиков. Однако они утверждают, что решение заключается в саморегулировании отрасли, а не в многомиллионных судебных процессах.



http://24.kg/obschestvo/47956/