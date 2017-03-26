СДПК исключила из фракции Жанара Акаева

Фракция СДПК приняла решение исключить из своего состава депутата Жанара Акаева.

Причиной такого шага социал-демократов стало несоответствие позиции депутата линии фракции. Ранее о его исключении из фракции принял политсовет партии.

В политсовете председательствует спикер парламента Чыныбай Турсунбеков. Кроме него туда входят премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, руководитель аппарата президента Сапар Исаков и другие, всего 36 человек.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов объяснил причины исключения Акаева: "- Предложение исходило не от президента, а от политсовета. Вопрос обсуждался и раньше, он не возник сегодня. К такому решению привело различие взглядов и позиций Жанара Акаева и фракции. Я думаю, для него самого хорошо было выйти из фракции, с которой у него не сходятся взгляды. Мы исключили его по решению политсовета и фракции".

Сам Жанар Акаев заявил, что решение принято по указанию, но он не обижен на коллег и продолжит работу в качестве свободного депутата: "- Там, где есть подхалимство и ложь, человека, который говорит правду, расценивают как экстремиста. Сейчас со мной так происходит. Я продолжу свою парламентскую деятельность. У меня есть много избирателей. Мою судьбу не может решить кучка людей. Мы посоветуемся с десятками тысяч избирателей".

Акаев вместе с исключением из фракции отозван из парламентских комитетов и депутатских комиссий, в которых состоял.

Между тем, президент Алмазбек Атамбаев во время подхода к журналистам 24 марта на церемонии открытия сквера, посвященного мартовской революции, прокомментировал ситуацию: "- Во-первых, никто не сможет лишить его мандата. Это ложь. Вы сами все прекрасно понимаете… Только он сам может передать мандат. Во-вторых, следующие выборы позволят ответить на вопрос, избрал ли его народ или он прошел за счет СДПК".

Ранее некоторые эксперты заявляли, что выступления Жанара Акаева в парламенте на тему политической ситуации в стране, свободы слова раздражали руководителей государства. Депутат от СДПК Кожобек Рыспаев считает, что одной из причин исключения Жанара Акаева из фракции стало его участие в Марше свободы 18 марта, где он высказался в защиту журналистов.

Что гласят законы по поводу решения фракции СДПК и деятельности Жанара Акаева в качестве свободного депутата? Заместитель председателя ЦИКа Атыр Абдрахматова отмечает, что ни один закон не препятствует Акаеву продолжать деятельность в качестве свободного депутата: "- В статье 73 Конституции четко прописано, что юридических оснований для решений политсовета и фракции нет. Поэтому это решение чисто политическое. Решение, принятое СДПК не имеет юридической силы. Оно говорит лишь о том, что они исключили Жанара Акаева из фракции, не будут звать его на заседания и не будут делиться с ним информацией".

Абдрахматова добавила, что если депутат сам напишет заявление о выходе из фракции, то сразу лишается мандата.

31-летний Жанара Акаев в 2008-2015 годы работал корреспондентом «Азаттыка». В 2015 году шесть месяцев он был пресс-секретарем президента Алмазбека Атамбаева. А в октябре того же года был избран депутатом Жогорку Кенеша по списку СДПК.



Улан Эгизбаев

Корреспондент радио "Азаттык"