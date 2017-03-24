Улукбек Кочкоров, экс-депутат Жогорку Кенеша: "Кем был вчера Текебаев и кто он сейчас?"

У.Кочкоров: Политические силы думают только о том, чтобы удержаться во власти и проводят реформы под себя.



- Наверное слова чистый, патриот стали чуждыми для нынешней кыргызской политики...

- Такое ощущение, что из-за рыночной экономики материальные ценности вышли на первое место. Но придет время, найдут свое место чистые, компетентные люди, патриоты. В данное время не только старые политики, но и молодежь уделяет внимание финансовым возможностям. К сожалению, наша избирательная система позволяет прийти во власть не патриотам, а тем, у кого карманы полные. Перед выборами проходят мероприятия, требующие огромных финансовых затрат. Нам полностью нужно реформировать избирательную систему. Не должны позволять только олигархам побеждать на выборах. Во время агитации группа богачей водят за нос людей. Проводят различные концерты, шоу, готовят хорошую рекламу, все состоятельные занимают эфир радио, телевидения, газет. К сожалению, такой возможности лишены порядочные, но небогатые люди.

- Какие меры следует принять, чтобы избавиться от такого явления?

- Ситуация требует полного изменения избирательной системы. В рамках закона нужно ограничить финансовые расходы на выборы. Во-вторых, для всех нужно создавать одинаковые условия, давать одинаковые возможности. У некоторых партий нет денег на рекламу, а богатые постоянно крутят рекламу, что она надолго запоминается. Нужно ввести ограничение, чтобы ни одна партия не получила лишнее эфирное время. Кроме того, нужно проводить содержательные дебаты. Правительственное телевидение, правительственные радио должны работать в рамках закона. Это позволило бы донести до избирателей программу, платформу партий, позволив им сделать правильный выбор.

Во-вторых, во власть должны прийти люди, за которых голосовал народ, а не люди из партийного списка. Потому что в начале списка оказываются богачи, которые и становятся депутатами. Нужно ввести преференциальную избирательную систему. Внутри партий должна быть возможность избрать конкретного, достойного кандидата.

Пока не произойдут изменения, в Кыргызстане не будет власти, которая решит проблемы народа. Наш народ беден, поэтому возникает проблема продажи голосов. Нужно привлекать к ответственности человека, который дает деньги и человека, который берет деньги. Для этого нужен очень суровый закон. Кроме того, нужно уделить внимание активности народа на выборах. В большинстве случаев люди не хотят идти на выборы из-за фальсификаций результатов. Нам нужно изменить стереотип, чтобы народ думал, что их голос определяющий на выборах.

- Как вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию?

- Мы часто говорим о проводимых реформах, но не смогли провести реформы, соответствующие интересам народа. Реформы соответствуют интересам власти. Сегодня политические силы увлеклись борьбой за власть. Экономика не растет. По ОТРК часто повторяют о росте экономики, об увеличении бюджета, но народ не ощутил это развитие на своей шкуре.

- Ваше мнение о противостоянии "Ата Мекена" и власти...

- Рано или поздно это должно было вырваться наружу. Это две разные политические партии, две разные силы. Почувствовав себя сильным, человек старается укрепить свою власть, расширить возможности. Когда СДПК начала выполнять такую работу, она вызвала недовольство "Ата Мекена", возник конфликт. Это результат того, что реформы не соответствуют интересам народа. Политические силы думают только о том, чтобы удержаться во власти и проводят реформы под себя. Но они не думают, что завтра они сами могут оказаться по другую сторону реки. Мне стало жаль Текебаева. Кем был вчера Текебаев и кто он сейчас? Наверное Текебаев сейчас размышляет над тем, что не проводил правильные реформы.

- Как вы думаете, почему все еще не нашли хозяина груза из самолета, упавшего в Дача-СУ?

- Если бы кровавый груз принадлежал бы турецкому бизнесмену, информация всплыла бы за 2-3 дня, страховая компания возместила бы ему ущерб. Потому что при международной грузоперевозке весь груз страхуется. Я на 99,9% уверен, что владелец груза живет в Кыргызстане. Тяжело предполагать, кто это может быть. Но владелец точно из Кыргызстана.

- Так почему не назвали общественности его имя?

- Если бы это был груз простого бизнесмена, то все всплыло бы наружу. Значит, груз принадлежал человеку, имеющему отношение к власти, или сидящему во власти или родственнику власть имущего.

- Поддерживаете ли вы разговоры о том, что вас не подпускают в политику из-за того, что в свое время вы поделились с общественностью словами Атамбаева о Каримове?

- Это ошибка. Тем не менее я признаю, что говорил это. Говорил же я за закрытыми дверями, в присутствии однопартийцев. Это касалось того периода, когда народ сталкивался с неприятностями из-за нерешенных пограничных вопросов. Некоторые говорят, что я так сказал в интервью или на публике, но это не так, я говорил в узком кругу. Но люди из нашего круга сняли все на видео и распространили. Я не хотел, чтобы обострились отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном. Произошло то, чего я не желал. На меня оказывала давление власть. Но я не считаю, что давление связано с этой историей. В Жогорку Кенеше я придерживался одной позиции, зачастую выступал против президента и правительства. Власть продолжает ставить подножки.

Ресурс: Каганат

Источник: газета "Майдан.kg" №10 от 21.03.2017 / стр. 12

http://www.gezitter.org/interviews/58593/ :