Назарбаев о словах Атамбаева: Президенты уйдут, а народ останется

Нурсултан Назарбаев прокомментировал слова своего кыргызстанского коллеги о человеческих жертвах из-за якобы объявленной в 2010 году Казахстаном блокады.

Напомнив о словах Абая, президент сказал, что казахи и кыргызы – как родные братья.

«Мы являемся соседями. Президенты и главы государств уйдут, а наши народы останутся, поэтому на это не надо обращать сильного внимания. У них сейчас проходят выборы, все меняется, в таком положении бывают такие моменты», – пояснил Назарбаев.

Также он рассказал о событиях в Кыргызстане, которые привели к закрытию казахстанской границы в 2010 году.

«Когда свергли законного президента и выгнали из страны, были выпущены из тюрем заключенные, которые двинулись в нашу сторону, конечно, мы закрыли границу.

Если в будущем повторится такая же ситуация, мы опять закроем границу. Какое государство не закроет границу в таком положении? (…) Поэтому в этом нет виноватых, всему виной была ситуация в Кыргызстане», — отметил президент.

Он также рассказал, как и по чьей просьбе вывез из страны свергнутого президента Курманбека Бакиева.

«Во избежание гражданской войны я вывез Бакиева. Вокруг этих событий стояла большая вооруженная группа, когда они собирались в Бишкек, чтобы все разгромить и разрушить. Я, заручившись письмом Отунбаевой, где она просит вывезти Бакиева, послал военных, вертолеты и вывез его», — вспомнил Назарбаев.

Кроме того, Нурсултан Абишевич рассказал о том, как сейчас Казахстан помогает своему соседу.

«Мы выделили 40 миллионов долларов Кыргызстану для ремонта лабораторий на границе, чтобы они могли к нам завозить свое мясо и молоко. Когда у них в Оше было все разрушено, я отправлял деньги на постройку двух школ, мы им выделяем и гуманитарную помощь», - сказал президент.

Напомним, в беседе с журналистами телеканала Euronews глава Кыргызстана заявил о блокаде, якобы устроенной Казахстаном в 2010 году, из-за чего у них «даже были человеческие жертвы».

МИД Казахстана, в свою очередь, вручил дипломатическую ноту Кыргызстану, в которой было выражено "удивление и несогласие" в связи с высказыванием.



Источник: Nur.kz