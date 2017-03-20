КТРК несбалансированно освещает конфликт Атамбаева со СМИ

Общественное телевидение (КТРК) не предоставило эфир изданиям, против которых президент Алмазбек Атамбаев направил миллионные иски, обвинив их в публикации "недостоверных сведений" о нем. Редакция Kloop.kg просмотрела все выпуски вечерних новостей КТРК с начала конфликта.

Противостояние Атамбаева с изданиями Zanoza и "Азаттык" началось 6 марта, когда Генеральная прокуратура подала иски, защищая "честь и достоинство" президента.

Редакция Kloop.kg просмотрела и проанализировала все выпуски вечерних новостей Общественной телерадиокорпорации (КТРК), которые вышли за последние 10 дней - с 7 по 16 марта.

Исследование показало, что большая часть эфирного времени была посвящена обвинениям со стороны Атамбаева в адрес СМИ, но при этом за все 10 дней телеканал не предоставил слово изданиям.

Освещение конфликта на КТРК: хронология

С 7 по 10 марта. Телеканал не поднимает тему противостояния президента с новостными изданиями.

11 марта. Итоговый новостной выпуск начинается с зачитывания заявления Атамбаева о том, что журналисты "пытаются дестабилизировать Кыргызстан перед выборами президента" осенью текущего года.

Далее в том же выпуске телеканал приводит полное выступление Атамбаева от 6 марта на награждении деятелей культуры. После поздравительной речи президент заявил, что в парламенте "распускаются сплетни", и раскритиковал своих политических оппонентов в лице партии "Ата Мекен".

В том же выступлении Атамбаев сказал, что журналисты радио "Азаттык" "распускают слухи" о нем, "отрабатывая американские деньги".

В этом же сюжете КТРК не сообщает об исках Атамбаева против Zanoza и "Азаттыка".

12 марта. КТРК выпускает аналогичный итоговый выпуск новостей на кыргызском языке, что и тот, который вышел 11 марта.

13 марта. Ведущая вечерних новостей, цитируя неназванных экспертов, говорит о том, что свобода слова стала инструментом "распространения откровенно фальшивой информации".

В качестве героев сюжета КТРК приводит заведующего кафедрой журналистики КРСУ Александра Кацева, политолога Игоря Шестакова и бывшего замглавы пограничной службы Кыргызстана Токона Мамытова.

Ни один из трех опрошенных не встает на сторону изданий, против которых была поданы иски. Герои призывают журналистов не публиковать "непроверенные сведения" и "вводить самоограничения".

Заключающим моментом сюжета становится вывод автора - "непрофессиональные журналисты и политики должны нести ответственность перед общественностью и законом".

В выпуске не упоминаются иски Атамбаева против журналистов и мнения тех, кто считает иски против изданий давлением на СМИ.

14 марта. КТРК цитирует заявление председателя Союза журналистов Абдыкадыра Султанбаева. Он говорит, что журналисты должны нести ответственность за всю информацию, которая ими публикуется.

Затем в эфире появляется юрист, который говорит, что в Кыргызстане не настолько суровое законодательство за публикацию ложной информации, как, например, в Узбекистане и Азербайджане.

Сюжет продолжает инфографика, которая описывает, как клевета преследуется законом в других странах. В пример приводятся США, Франция, Германия и Норвегия, где, по данным КТРК, существуют крупные штрафы и даже тюремное заключение за клевету.

Но КТРК не показывает масштаб и не говорит, когда в последний раз кто-либо из журналистов был арестован или оштрафован в этих странах за недостоверные публикации.

15 марта. Более половины 37-минутного новостного выпуска КТРК посвящает церемонии вручения верительных грамот иностранными послами и речи Атамбаева в тот день.

Сюжет с выступлением президента, в котором он обвинил некоторых журналистов в клевете и назвал их "моральными уродами", занимает более 20 минут - то есть почти 60 процентов от всего выпуска.

Затем канал показывает сюжет с депутатами парламента, которые поддержали позицию Атамбаева. Например, речь лидера пропрезидентской СДПК Исы Омуркулова в Жогорку Кенеше, в которой он предложил наказывать СМИ за клевету, или другого социал-демократа Азамата Арапбаева, заявившего, что журналисты "подрывают авторитет государства" и "создают угрозу национальной безопасности".

При этом общественный телеканал не показывает альтернативных мнений, прозвучавших в парламенте в тот же день. Например, на том же заседании в поддержку журналистов выступили Жанар Акаев, Наталья Никитенко и Омурбек Бабанов. Но их слова о том, что власть сама не должна распускать сплетни, не включили в эфир.

"Но журналисты не пишут слов, взятых с неба. Политики во многом говорят ушаками (сплетнями. - Прим. Kloop.kg), а журналисты пишут все с их слов. Если сейчас все смотрят на парламент, то журналисты не должны писать о том, что здесь творится?" - заявил Акаев.

16 марта. КТРК показывает сюжет про встречу независимых СМИ в Бишкеке, которая была организована после исков Генпрокуратуры в адрес журналистов.

В этом сюжете впервые за 10 дней эфиров в вечернее время говорится о судебных исках против Zanoza и "Азаттыка". Информацию об исках озвучивает медиаэксперт Азамат Тынаев. Он говорит, что в цивилизованных странах судебные иски к СМИ - это исключительные случаи.

КТРК также цитирует юриста "Института Медиа Полиси" Алтынай Исаеву, которая говорит, что Атамбаеву нужно судиться с юристами "Ата Мекена", а не с журналистами, которые их процитировали.

Однако самая жесткая критика в адрес президента, прозвучавшая на встрече журналистов и гражданских активистов, остается за кадром.

Выступавшую с жесткой критикой президента экс-депутата Чолпон Джакупову не включили в сюжет, как и соучредителя Zanoza Нарына Айыпа, против которого Генпрокуратура вечером того же дня подала иск на 3 миллиона сомов за оскорбление чести и достоинства президента в статье 2015 года.

КТРК считает, что "баланс есть"

Директор новостного отдела КТРК Жылдыз Джумакова сказала в интервью Kloop.kg, что канал соблюдает все международные требования журналистики.

"Баланс всегда есть. Он для всех одинаков, и все должны его придерживаться. Точно так же работаем и мы. У нас есть баланс мнений, альтернативное мнение, отличное от позиции президента, оппозиции и любого человека, который высказал мнение", - пояснила Джумакова.

Длительные речи президента, которые могли занимать более половины выпуска, Джумакова объяснила тем, что на обращение президента в новостях делается акцент даже "в демократически развитых странах".

Во всех отсмотренных вечерних выпусках новостей нет и мнений самой Zanoza или "Азаттыка", против которых подал иск президент.

Иски Атамбаева против СМИ

Президент Алмазбек Атамбаев обрушился с критикой в адрес СМИ в марте этого года на фоне противостояния с оппозиционером, депутатом парламента Омурбеком Текебаевым.

Политики обвиняли друг друга в коррупции - Текебаев интересовался происхождением капитала Атамбаева, а тот в свою очередь требовал расследовать причастность Текебаева к мародерствам во время революции 7 апреля 2010 года.

Генпрокуратура подала несколько исков против изданий "Азаттык" и Zanoza в защиту чести и достоинства президента за "распространение ложной информации" - они осветили пресс-конференцию юристов партии Текебаева, которые заявили, что груз в упавшем около бишкекского аэропорта турецком "Боинге", включая электронику и драгоценные металлы, принадлежал президенту и его семье. Власти тогда назвали это заявление "абсурдным", а показанный журналистом документ - "подделкой".

Позже последовало еще два иска к Zanoza и "Азаттыку", которые цитировали слова Текебаева о якобы бизнес-интересах и имуществе президента в офшорах на Кипре, а также иск против учредителя Zanoza Нарына Айыпа за статью 2015 года.

В ней автор интересовался происхождением средств в фонде президента Атамбаева, из которого он выделял деньги разным людям в качестве материальной помощи.

Впервые в Кыргызстане за 10 дней президент подал пять исков против журналистов на общую сумму в 29 миллионов сомов. Кроме этого, пропрезидентская партия СДПК подала в суд на издание "24.kg" и правозащитницу Риту Карасартову на два миллиона сомов.

Издания считают иски необоснованными, потому что они дословно цитировали источники.

URL: http://zanoza.kg/354299