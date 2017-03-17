Атамбаев возложил цветы к монументу памяти жертв аксыйских и апрельских событий

В памятных мероприятиях участвуют премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и руководитель аппарата президента Сапар Исаков
Президент Алмазбек Атамбаев 17 марта возложил цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа во время аксыйских событий 2002 года и апрельских событий 2010 года на центральной площади "Ала-Тоо" в Бишкеке.
Как сообщили в пресс-службе президента, церемония состоялась в рамках мероприятий, посвященных 15-й годовщине аксыйских событий.
Как сообщалось, памятные мероприятия проходят в селе Бозпиек Аксыйского района. В них принимают участие премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и руководитель аппарата президента Сапар Исаков.
17 марта 2002 года люди вышли на пеший марш с требованием отпустить из-под стражи депутата Азимбека Бекназарова, критиковавшего Акаева за «уступки Китаю в земельном вопросе». В местечке Бозпиек произошло столкновение милиции с жителями. Милиционеры открыли огонь. По некоторым источникам, пулевые ранения получили более 30 человек, погибли пятеро.
"Азаттык"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!