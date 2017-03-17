Атамбаев возложил цветы к монументу памяти жертв аксыйских и апрельских событий

В памятных мероприятиях участвуют премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и руководитель аппарата президента Сапар Исаков



Президент Алмазбек Атамбаев 17 марта возложил цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа во время аксыйских событий 2002 года и апрельских событий 2010 года на центральной площади "Ала-Тоо" в Бишкеке.

Как сообщили в пресс-службе президента, церемония состоялась в рамках мероприятий, посвященных 15-й годовщине аксыйских событий.

Как сообщалось, памятные мероприятия проходят в селе Бозпиек Аксыйского района. В них принимают участие премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и руководитель аппарата президента Сапар Исаков.

17 марта 2002 года люди вышли на пеший марш с требованием отпустить из-под стражи депутата Азимбека Бекназарова, критиковавшего Акаева за «уступки Китаю в земельном вопросе». В местечке Бозпиек произошло столкновение милиции с жителями. Милиционеры открыли огонь. По некоторым источникам, пулевые ранения получили более 30 человек, погибли пятеро.

"Азаттык"