Не теплый и флегматичный Темир Сариев

Одного из возможных кандидатов в президенты считают хорошим хозяйственником, но без поддержки на юге

Одним из тех, кого всерьез рассматривают как будущего президента Кыргызстана, является бывший премьер-министр Темир Сариев. Поэтому нет ничего странного в том, что его биография очень интересна сегодня, когда до выборов осталось чуть более полугода. «Вести.kg» рассмотрят наиболее интересные моменты его карьерного роста. Ранее, напомним, данную рубрику открыла статья о другом претенденте на пост №1 в государстве Бакыте Торобаеве.

Темир Сариев родился в 1963 году в Сокулукском районе. В политику он пришел из бизнеса: еще в 80-90-х он организовывал первые коммерческие дискотеки и кафе, а в 1991 году стал основателем и президентом первой в Кыргызстане товарно-сырьевой биржи. В 1995-2000 годах Сариев был генеральным директором финансово-промышленной фирмы «Тотон». Известно также о крупном алкогольном бизнесе, принадлежавшем бывшему премьеру.

Активная работа на предпринимательском поприще сделала его богатым человеком. Но, если верить публикациям в СМИ, находящимся в открытом доступе, доходы не всегда оказывались легальными. Например, в 2007 году Темира Сариева задержали в Международном аэропорту «Манас» при регистрации на рейс Бишкек – Стамбул. Среди багажа обнаружили незадекларированные 100 тыс. долларов наличными. Однако после оформления материалов предварительного следствия политика отпустили. Что это были за деньги, неизвестно и по сей день.

После апрельских событий 2010 года Темир Сариев оказался замешан в скандале с банковскими ячейками. В Интернете тогда появилась запись телефонного разговора между Сариевым и Азимбеком Бекназаровым. Они обсуждали, кто и как тратит деньги с арестованных счетов «Азия Универсал Банка».

Как информировали источники «Вести.kg», неприятный конфликт с участием Темира Аргембаевича произошел при назначении председателя Национального банка КР в 2010 году. Как замглавы Временного правительства, Алмазбек Атамбаев назначил на эту должность исполняющего обязанности председателя Нацбанка его действующего заместителя Заира Чокоева. После отъезда Атамбаева в Россию с рабочим визитом, Сариев заменил Чокоева молодым сотрудником без опыта работы. Однако по возвращению замглавы ВП все стало на свои места.

В 2014 году председатель профсоюзов и предпринимателей Нурлан Данияров обвинил министра экономики Темира Сариева в «крышевании» рыночного бизнеса. Работники рынка «Кудайберген» митинговали, требуя отставки чиновника.



Также бывшего премьера не раз обвиняли в плохо скрываемой нелюбви к жителям южных областей республики. Ему приписывали фразу «Этих надо выгнать», произнесенную в адрес представителей юга на собрании фермеров в Сокулуке, а также «Не приводите больше ко мне прибывших с той стороны перевала».

В 2015 году имя Сариева упоминали в связи со скандалом вокруг исторического здания бывшего газетно-полиграфического предприятия «Эркин-Тоо». Благополучно стоящий на месте памятник признали утраченным, как гласил Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Под документом стояла подпись Темира Сариева. Имеются также сведения о том, что прежде от такой же участи спаслись ресторан «Нарын» и стадион «Спартак».

И наконец, самый свежий коррупционный скандал, из-за которого Темир Сариев и покинул пост премьер-министра страны. Глава кабмина сделал это добровольно, но ранее парламентская комиссия предлагала палате инициировать его отставку в связи с нарушениями, допущенными при проведении тендера на строительство автодороги Бишкек-Корумду в Иссык-Кульской области.

Комиссия по проверке проведения тендера пришла к заключению, что победа китайской Циндаоской корпорации дорог и мостов «Лонг Хай» стала возможной из-за поддержки, оказанной премьером. На сегодняшний день никто так и не привлечен к ответственности по этому факту.

Также недавно кыргызскоязычные СМИ (газета «Мантыш») обвинили бывшего премьера в том, что тот «подмял под себя сахарный бизнес в стране» в бытность министром экономики и даже не смог уверенно опровергнуть предположения журналистов. В поддержку данного факта приводили его предложение ввести таможенные пошлины на ввоз сахара.

Выборы стали поводом для нового всплеска внимания. Газета «Жаны Ордо» называет Темира Сариева преемником президента, подготовленным Кремлем. Основанием для этого предположения у автора статьи служит то, что руководитель «Газпрома» в Кыргызстане Болот Абилдаев – давний друг Сариева. Ему ничего не стоит замолвить за Темира Аргембаевича словечко перед руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. А он, как известно, «один из двух доверенных людей Путина».

В адрес политика звучат обвинения, уходящие корнями в события прежних лет. Газета «Мантыш» в феврале 2017 года напомнила о том, что Сариев в 2009 году снял свою кандидатуру с президентских выборов, поддержав Курманбека Бакиева.



«Это история, факт, не забудется», - пишет автор.

Другие кыргызскоязычные СМИ считают его, напротив, сторонником первого президента Кыргызстана, Аскара Акаева. Например, так считает «Фабула пресс».

«Рановато полетел Темир-мырза, говорят, за ним стоят акаевцы. Во время съезда партии все были там, кроме самого Акаева, поддерживали Сариева, идущего в президенты, - говорится в статье. - По всей видимости, получил человеческие ресурсы и финансовую поддержку, обещав привести Акаева, если станет президентом».

Мнение о Темире Сариеве как о политике и управленце сложилось весьма неоднозначное. Наравне с критикой в СМИ он получает и положительные отзывы. Например, политолог Токтогул Какчекеев считает бывшего премьера одним из главных претендентов на пост президента.

– У Сариева равные шансы с остальными, но у него больше, чем у других, опыта в управлении, – отметил эксперт. – С ним сравнится только Бабанов, который тоже был премьером. Остальные – просто политики средней руки.

Одним из достоинств Темира Аргембаевича он считает то, что тот накопил свой управленческий опыт, работая в Кыргызстане, а не за границей. Таким образом, политик изучил ведение дел именно на «местной почве».

– Настойчив, образован, выдержан, хороший организатор, – рассуждает политолог. – Но Сариев достаточно флегматичен. И он не проявляет теплоту во время общения с людьми, а ведь народ ждет тепла от своего руководителя.

Какчекеев уверен, что жители северных областей страны поддержат бывшего премьера. Однако на юге его не очень любят – в первую очередь потому, что приписывают ему слабость при переговорах с Узбекистаном при решении вопроса о спорных территориях.

В этом с ним согласен другой политолог, Марат Казакпаев. Он считает, что Темир Сариев больше всего знаменит в Чуйской области, однако, чем дальше от столицы, тем меньше у него электоральной поддержки.

– В регионах он не очень раскручен, там у него будут проблемы с голосами на выборах, – поделился эксперт своим мнением с «Вести.kg». – Ему было бы лучше объединиться с каким-нибудь южным политиком, увеличить свои шансы, но видите, этого пока не происходит.

Более того, отмечает Казакпаев, партия «Ак-Шумкар» - слишком небольшая, чтобы придать политику ощутимый вес.

– Поэтому думаю, что шансы стать президентом у Сариева невелики, – резюмировал политолог.

Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45236&Itemid=83