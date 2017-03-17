Советник президента Фарид Ниязов: Мы стоим перед выбором: или свобода слова, или произвол клеветы

Советник президента Фарид Ниязов прокомментировал сложившуюся ситуацию в информационном пространстве после нескольких исков Генеральной прокуратуры за клевету в адрес президента Алмазбека Атамбаева.





— Что сейчас происходит в информационном пространстве?



— Честно говоря, здесь есть разные моменты. Внутри меня тоже сидят еще остатки того стереотипа, что со СМИ нельзя судиться. Нам это говорили много лет, и мы сами видели по примерам, что это было правильно тогда. С другой стороны, мир поменялся и наступил век информации. Те же выборы в Америке показали, насколько можно с информацией наделать дел. Насколько катастрофическим сегодня становится влияние так называемых “фейковых” новостей! Во всем мире! И у нас тоже.



Сейчас информация стала главным инструментом, главным оружием и даже главным товаром. Опасным товаром, серьезным оружием. Уничтожающим не только отдельных людей, но и целые государства. И как это теперь недооценивать?



Те иски, о которых много говорят, я рассматриваю как один из этапов развития и становления свободы слова в Кыргызстане. По сути, мы стоим перед выбором: или свобода слова, или произвол клеветы. Во всем мире есть ответственность за качество информации. На Западе огромная ответственность предусмотрена за клевету. В США, например, за клевету могут лишить свободы на срок до 10 лет или оштрафовать до 250 тысяч долларов. В Германии и во Франции могут посадить на 5 лет, в Норвегии — на год, в Италии — на 2 года. Плюс в каждой из этих стран огромные штрафы и компенсации возмещения морального вреда.



И что же плохого в том, что с журналистов требуют перепроверять информацию. Распространять правду. В странах развитой демократии критический материал лишь тогда выйдет на страницах газет или в эфире ТВ, когда автор докажет редактору его правдивость. Целые пачки документов прикладывают, чтобы опубликовать.



Поэтому как бы неожиданно и парадоксально это ни звучало на сегодняшнем фоне, именно Алмазбек Атамбаев выступает в данный момент в защиту принципов свободы слова. И, наоборот, те, кто кричит о произволе властей в отношении СМИ, вольно или невольно работают на разрушение честной журналистики, вольно или невольно поддерживают грязную практику информационного террора, шантажа и вымогательства. Помните, лет пять назад А.Атамбаев рассказал притчу о “пчелах и мухах” — журналисты–пчелки в саду ищут нектар позитива, а журналисты–мухи находят дерьмо. Президент соотнес тогда притчу с ситуацией в СМИ. Смею высказать мнение, что притча серьезно повлияла на содержание кыргызской журналистики, причем в лучшую сторону. Сегодняшнюю ситуацию с исками я лично рассматриваю как продолжение той борьбы за чистоту журналистики, за правду и справедливость, доверие общества к СМИ. Как показывает мировой опыт, по–другому, кроме как через суд, в цивилизованном обществе такие вопросы не решаются.



Как я уже сказал выше, долгое время все мы находимся под воздействием сложившихся стереотипов, в том числе в понимании принципов свободы слова. Эти стереотипы исходили из того, что СМИ всегда раньше считались слабыми участниками общественных процессов. Но сегодня мы живем в век информации. Все поменялось.



— Не трудно ли будет убедить общественность, что президент подает иски на СМИ, чтобы защитить свободу слова?



— Конечно, будет трудно. Но ведь это будет справедливо, когда появится ответственность за ложь. Я думаю, будем стараться. Поэтому придется много работать, объяснять. Но, согласитесь, положа руку на сердце, что клевета — это же хуже, чем действия по ее пресечению. Даже если против клеветы выступает власть. Есть законный метод, цивилизованный путь, как в других странах мира. Через суд. Я думаю, что люди поймут. Людям будем рассказывать, объяснять, и, я уверен, рано или поздно общественность будет быстрее разбираться, на чьей стороне правда.



Кто сейчас больше всех выступает против? Есть комитет с красивым названием по защите свободы слова, учредителями которого являются Замира Сыдыкова, Нарын Айып, Бегалы Наргозуев. Кем они были? Они могут называться журналистами, но право выступать за свободу слова они, на мой взгляд, давно утратили. Утратили тогда, когда рукоплескали тому же режиму Бакиевых. Когда убивали Садыркулова, резали Сыргака Абдылдаева, заманили и убили Павлюка, они спокойно сидели, и о свободе слова речи от них не шло. Сыдыкова была послом в Америке, Нарын Айып был директором “Кабара”. Наргозуев называл Максима Бакиева единственным претендентом и самым лучшим на пост президента после Курманбека Бакиева.



Я понимаю, когда выступают другие медиапредставители, и мы готовы с ними обсуждать, спорить, разговаривать, но когда эти (вышеназванные) люди, как–то уже не воспринимаю.



— Защита свободы слова всегда была у нас движущей силой для мобилизации общественности. Есть ли вероятность, что так же будет и на этот раз, ведь уже на 18 марта назначен пеший марш активистов?



— Если бы речь шла действительно о свободе слова, я думаю, это одно. В данном случае давайте посмотрим, на кого иски поданы. Долгое время никто не подавал иски, Генпрокуратура особо не подавала иски, был случай только с лживой статьей от Дайыра Орунбекова. Но этот произвол клеветы в последнее время, исходящий при этом целенаправленно от отдельных политиков и отдельных СМИ, практически вынудил генпрокурора подать иски. Эти люди вынудили напомнить органам прокуратуры, что есть закон, перед которым равны все. Они, то есть те политики и те СМИ, сами спровоцировали эти иски.



У радио “Азаттык”, которое финансируется Конгрессом США, не думаю, что у него небольшой бюджет. Кто может сказать, что там сидят неопытные журналисты, невинные младенцы? Они прекрасно знают о том, над чем работают. Там большая и серьезная служба. Они целенаправленно вели какую–то работу в этом отношении, не хочу говорить о конкретных руководителях радио “Свобода”, я говорю о тех людях, которые сидели в Бишкеке и формировали информационную политику радио “Азаттык”. И там штат целенаправленно работал. Судите сами, та же ложная информация, касающаяся груза “Боинга”, опровергалась официально. Не перепроверив информацию юристов партии “Ата Мекен”, они дают ее на ленту. Видно было, что юристы показывают явно фальшивую бумагу, знали прекрасно, что были уже опровержения официальные, но они дают всю эту ложь без проверки. Причем даже не удосужились написать, что ранее опровергались эти данные. Мы видим в этом целенаправленность. Второй ресурс — сайт “Заноза”, который получает гранты из–за рубежа. Там работают достаточно опытные журналисты. Они знали прекрасно, что это была недостоверная и непроверенная информация, но дают на ленту.



Поэтому все то, что делается в упомянутых статьях против А.Атамбаева на радио “Азаттык” и “Занозе”, можно назвать преднамеренной ложью, обманом читателей, ничего общего не имеющими со свободой слова.



— Радио “Азаттык” выступило с заявлением, в котором есть ссылка на закон о СМИ, где говорится, что они могут цитировать публичные выступления...



— Дословное цитирование публичных выступлений — да. Но в законе есть еще другое положение, где говорится, что они должны проверять информацию. В данном случае не была проведена проверка информации. Никто не мешал радио “Азаттык” передать эти слова, но не с такой помпой, а как ранее опровергнутые уже официально.



Вы сами знаете, сколько людей прочитает первую информацию, которая выходит как фейк, и сколько прочитают через 3 часа наше опровержение. Во втором случае — в разы меньше. Потому что фейк всегда срабатывает. На данном этапе развития информации фейк работает эффективно. Но его действия разрушающие. Поэтому самый лучший способ — цивилизованно отрегулировать все через суд, что это была ложная информация. Раньше считалось, что политик не должен был судиться со СМИ, это являлось аксиомой, это было нормально тогда. В те времена ситуацию в информационном пространстве регулировали официальные СМИ: газеты, телевидение и радио. Сейчас мы живем в век Интернета, интернет–сайты — это другое, некоторые не относятся к СМИ. Интернет позволяет использовать и многие другие методы. Те же выборы США показали, что, по сути, погоду сделали не официальные СМИ, а социальные сети.



Теперь, на новом этапе развития информации, для любого политика и госслужащего будет очень важно добиться решения суда, что та или иная информация была фейковой, после этого общество будет знать, что это неправда. А вот если промолчать, то общество будет думать, что это на самом деле было так, как сообщили клеветники. А опровержения многие СМИ просто игнорируют. Интернет позволяет хранить досье на человека всю жизнь. В 2014 году Акаев дает интервью о 50 млн. рублей, которыми якобы Атамбаев обогатился. Об этом дал “7–й канал”, газета “Жаны Ордо” перепечатала. Но никто в суд не подавал, а дали лишь опровержение. Причем опровержение сам Нарын Айып дал на телевидении, а уже через полтора года тот же Нарын Айып снова об этом пишет, но уже с другой позиции, повернувшись на 180 градусов, противоречит подготовленному его службой сюжету на ТВ. Мы опять даем опровержение через СМИ без иска. Но проходит еще год — и Чолпон Джакупова в каком–то интервью опять повторяет ту старую ложь от Акаева. Фактически в этой ситуации мы вынуждены добиваться решения суда о том, что это ложь. Они сами вынуждают нас подавать иски. Не оставляют нам выбора. И это придется делать всем, чтобы отстоять свое честное имя. Интернет хранит информацию. Там эти фейки будут вылазить вечно, пока суд не признает их клеветой и ложью.



— Что вы скажете тем, кто утверждает, что Атамбаев расправляется с политическими оппонентами через судебные иски или запугивает?



— Назвать политическим оппонентом Омурбека Текебаева — это уже неправда. Поскольку у президента А.Атамбаева уже нет необходимости избираться на следующий президентский срок. А у О.Текебаева такой перспективы не было и нет. Что касается запугивания. Все знают, что Алмазбек Шаршенович через 9 месяцев уходит с поста главы государства. Он уже несколько раз заявлял, что не собирается занимать какой–то государственный пост, поэтому все эти разговоры о запугивании тоже беспочвенны.



Другое дело, что президент назвал все своими именами. И пытается заставить жить с оглядкой на закон всех участников процесса: и политиков, и гражданское общество, и средства массовой информации.



Поскольку, повторюсь, я предполагаю, что может быть такой вопрос: “Не довлеет ли личное над государственным в ситуации с исками?”. Например, год назад в таких исках могло быть личное, но ведь исков не было тогда. Однако теперь в ситуации, когда резко усилилась роль информации, когда речь пошла о президентских выборах, все поменялось. Тем более мы имеем наглядный пример: не прекращающиеся до сих пор дискуссии в США насчет влияния информации и фейков на исход прошедших там выборов. Теперь все это уже не частные проблемы, это явно переходит в разряд проблем государственной важности.



— Наверное, последний вопрос. Сложатся ли обстоятельства так, что судебные иски не смогут заставить фейковую новость исчезнуть, так как для этого нужно контролировать соцсети, что потом следующим этапом для установления реальной свободы слова станут попытки контроля уже интернет–пространства?



— Ирония в вопросе вполне понятна, но убежден, что судьба свободы слова действительно зависит от того, удастся ли обществу побороть опасные тенденции в сфере информации. Как журналист, профессионально работающий с потоками информации, вы по–другому, нежели мы, ощущаете негативные стороны фейков. Мы более уязвимы здесь. Власть ответственна за положение дел в Кыргызстане, и вы, представители четвертой ветви власти, закономерно и справедливо будете с нас спрашивать за любые недостатки. А фейки рассчитаны на то, чтобы настроение в стране обрушить, чтобы породить у людей злобу и недовольство. Причем не справедливости ради, а в угоду корыстным интересам конкретных политических игроков, часто зарубежных. Тем более еще и президентские выборы состоятся у нас в ноябре.



Мы могли не напрягать отношения ни с какими СМИ, даже самыми ангажированными, спокойно отработать оставшиеся месяцы. Но кто–то должен был начать эту работу! Уверен, не в интересах кого–либо из честных граждан и журналистов, чтобы какие–то дяди и тети, местные или иностранные, могли навязывать Кыргызстану свою игру. А ведь “успешный” опыт фейковых войн в мире имеется. Это эффективное оружие уже имеет опыт применения.



Сегодня нам важно привить культуру распространения достоверной информации в первую очередь на ТВ, радио, в газетах и на крупных интернет–сайтах. Ведь они оказывают большое влияние на настроение и выбор народа. Соцсети набирают вес, но в части политической информации они распространяют пока то, что размещают крупные СМИ.



А что касается контроля Интернета, не думаю, что Кыргызстан вообще будет принимать какие–то меры в этом направлении. Интернет вошел в нашу жизнь. Раньше, помните, было так: когда свет дома отключался, казалось, что жизнь остановилась. А что творится дома сейчас, когда пропадает Интернет?.. Люди приняли его, как говорится, как родного. Не нужно и невозможно на сегодняшний день, я считаю, контролировать Интернет. Оставить человека без него — означает лишить чего–то очень важного. Почти как без воздуха оставить. Лучше развивать цивилизованные отношения.

АКИpress.