Т.Текебаева: Мой сын невиновен, он победит, я сердцем чувствую.
- Я хорошо знаю характер своего сына. Он упрям, стоит на своем, у него тигриное сердце. Мой сын не любит обманывать, он легко распознает ложь. Сын чист, правда на его стороне. Народ за него голосует потому, что он борется за правду, поэтому он до сих пор является депутатом.
Мой Омурбек не может бездействовать, когда видит тех, кто ворует, идет в неверном направлении, он гневается. Когда моего сына посадили, я не смогла заснуть всю ночь. Материнское сердце чувствует, даже утром мне ничего не сказали. В наш дом начали приезжать дочери, родственники. Я спросила: "Что это вы тут все собрались?" Мне ответили: "Мама, разве нельзя просто приехать?" Когда все вышли на улицу, я включила телевизор и увидела.
Мой сын на протяжении 30 лет был в политике, его всегда очерняли с помощью ложных обвинений, хотели, чтобы народ его возненавидел. Сначала я боялась, но потом мой сын доказал свою невиновность. Сын пошел в отца, всегда говорит правду в лицо, не боится этого. Мой сын невиновен, он победит, я сердцем чувствую.
Источник: газета "Майдан.kg" №9 от 15.03.2017 / стр. 2
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