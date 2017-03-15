Каныбек Иманалиев: СМИ в Кыргызстане критикуют 300–500 человек

СМИ критикуют 300–500 человек в Кыргызстане, но не весь народ.

Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Каныбек Иманалиев («Ата Мекен»).

По его словам, в любой стране должны соблюдаться права человека. Это мировые требования. «Президента всегда защищают телохранители. А кто защищает простых людей? Не власть решает, чем должен дышать человек. Не власть должна диктовать художнику, что рисовать. Каждый имеет право на свободу выражения мнений. СМИ критикуют 300–500 человек. И мы должны согласиться с этой критикой», — сказал Каныбек Иманалиев.

Он добавил, что притеснение СМИ ни к чему хорошему не приведет.

Источник - 24.kg