Каныбек Иманалиев: СМИ в Кыргызстане критикуют 300–500 человек

СМИ критикуют 300–500 человек в Кыргызстане, но не весь народ.
Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Каныбек Иманалиев («Ата Мекен»).
По его словам, в любой стране должны соблюдаться права человека. Это мировые требования. «Президента всегда защищают телохранители. А кто защищает простых людей? Не власть решает, чем должен дышать человек. Не власть должна диктовать художнику, что рисовать. Каждый имеет право на свободу выражения мнений. СМИ критикуют 300–500 человек. И мы должны согласиться с этой критикой», — сказал Каныбек Иманалиев.
Он добавил, что притеснение СМИ ни к чему хорошему не приведет.
Источник - 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!