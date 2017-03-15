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Печать E-mail Подробности Политика 15.03.2017 10:49 Просмотров: 1 С претензией на гламур, или Дом, который построил Бакс Капитально и, видимо, уже навсегда обосновался в Беларуси Курманбек Бакиев.

Несмотря на то, что родина жаждет заполучить его назад, чтобы посадить за колючую проволоку на несколько десятков лет за тяжкие преступления созданного им режима, “папе” Курманбеку совершенно не страшно.



Неделю назад белорусские информационные сайты представили миру бакиевское поместье на элитной окраине Минска. Теперь мы знаем о нем все: и то, что на участке расположились основной и гостевой дома, большой теплый гараж, беседка о шести столбах под черепичным куполом. Какие клумбы и как идеально вымощены плиткой аллеи. А на стене гостевого дома красуется фреска–ностальжи, на которой изображен табун породистых лошадей у горной речки.



В фоторепортаже о недвижимости кыргызского б. президента обтекаемо (он же все–таки под прикрытием батьки Лукашенко) говорится: “Дом Курманбека Салиевича выделяется на фоне соседних архитектурой”. На самом деле так и кричит помпезностью и дурного вкуса стилем, асимметрично намешанными башенками, пилястрами, овальными фронтонами. Видимо, именно так представляется не особо продвинутому в эстетике “инженеру” шикарная жизнь. И, судя по всему, денег он на нее не жалеет. В том смысле, что они у Курманбека Бакиева определенно есть, и в неограниченном количестве. Ну не молодая же красавица–жена заработала на все это, трудясь директором в гостинице “Минск”, принадлежащей администрации белорусского президента. Эксперты по недвижимости оценивают подобные апартаменты от 500 тысяч до миллиона долларов.



Вот только одно неудобство будет терзать будущего хозяина всего этого гламура — рядом с поместьем неожиданно воздвигли 15–этажный жилищный комплекс “Браславский”. Из любого окна которого владения экс–президента Кыргызстана просматриваются насквозь. Теперь уже поутру в трусах во двор не выйдешь и никаким забором не прикроешься. Ирония судьбы — благополучно сбежав от гнева собственного народа, Курманбек Салиевич оказался под прицелом чужого. Ну хоть что–то — ведь должен же быть какой–то дискомфорт в жизни государственного преступника.



Для справки — в Кыргызстане Курманбек Бакиев был приговорен к пожизненному заключению за превышение должностных полномочий и расстрел демонстрантов во время революции 7 апреля 2010 года. Приговор был изменен на 30 лет заключения 29 июля 2016 года. Ольга ДЯДЮЧЕНКО.

Источник - "Вечерний Бишкек" Статьи по теме: Добавить комментарий