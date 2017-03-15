Депутаты ЖК проигнорировали инициативу фракции “Ата Мекен” - “Об укреплении единства государственной власти и народа”

Бишкек, “Саясат.kg”. Депутаты Жогорку Кенеша не поддержали проект постановления парламента, предлагаемой фракцией «Ата Мекен».

Фракция “Ата Мекен” сегодня на заседании парламента инициировала проект постановления Жогорку Кенеша КР “Об укреплении единства государственной власти и народа”.

Однако депутаты Жогорку Кенеша не поддержали данный проект. Более того, проект постановления не был поставлен на голосование.

Ниже предлагаем ознакомиться с проектом постановления фракции “Ата Мекен”

Проект

Постановление

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

“Об укреплении единства государственной власти и народа”

Жогорку Кенеш - парламент Кыргызской Республики, как высший представительный орган страны,

учитывая возникшую и усиливающуюся напряженность в общественно-политической жизни страны, вызванную событиями последнего периода,

исходя из официальных высказываний главы государства,

руководствуясь статьями 2, 3, 5,6, 70, 74 Конституции Кыргызской Республики, постановляет:

1. Считать первостепенной задачей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и всех его депутатов обеспечение стабильной и полноценной работы всех структур законодательной и исполнительной власти, иных государственных органов, а также органов местного самоуправления в период предшествующий объявлению, организации и проведению выборов президента Кыргызской Республики в 2017 году.

2. Правительству Кыргызской Республики в 10-дневный срок разработать и внести на утверждение Жогорку Кенеша общегосударственную программу по обеспечению устойчивости и поступательности в работе органов государственной власти и управления на предвыборный период.

3. Объявить, что 19 ноября 2017 года, озвученное Президентом Кыргызской Республики Атамбаевым А.Ш. как дата проведения выборов Президента, не соответствует порядку назначения выборов Президента Кыргызской Республики, закрепленному Конституцией Кыргызской Республики. Назначение выборов Президента Кыргызской Республики является исключительной прерогативой Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 74 Конституции Кыргызской Республики, осуществляемой в порядке, определяемом конституционным законом.

4. Призвать Президента Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. не допускать впредь заявлений и оценок, принижающих деятельность Жогорку Кенеша, оскорбляющих парламентские фракции и политические партии, средства массовой информации, население регионов, что вносит раскол в органы государственной власти и управления, нарушает единство народа и государственной власти, как того требует от главы государства статья 60 Конституции Кыргызской Республики.

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики