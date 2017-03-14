“Ата Мекен” считает неконституционным решение суда по иску мэра Бишкека А.Ибраимова к О.Текебаеву

Бишкек, “Саясат.kg”. Вчера, 13 марта, Первомайский районный суд своим решением обязал лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева выплатить штраф в 1 миллион сомов в пользу мэра столицы Албека Ибраимова.

Партия «Ата Мекен» решение судьи Первомайского районного суда города Бишкек Айгуль Уметовой считает антиконституционным.

“Судья приняла судебное решение в отсутствии ответчика, его адвокатов и без прений. Тем самым удовлетворила просьбу представителя власти, мэра г.Бишкек Албека Ибраимова о привлечении к ответственности лидера оппозиции Омурбека Текебаева, воспользовавшись тем, что О.Текебаев не сможет в силу известных обстоятельств сам защитить свое конституционное право на судебную защиту. Отметим, что адвокаты О.Текебаева уполномочены представлять его права только в присутствии самого О.Текебаева. Соответствующее заявление находилось у судьи”,- говорится в заявлении партии.

“В качестве протеста за нарушение и игнорирование судьей ходатайства о перенесении судебного разбирательства на неопределенный срок или привода под конвоем Омурбека Текебаева из СИЗО ГКНБ на каждое судебное заседание, а также за ограничение закрепленного Конституцией страны права каждого на судебную защиту своих интересов, представители Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз в демонстративной форме покинули зал судебного заседания до вынесения решения судьей Айгуль Уметовой по данному делу, потеряв надежду на объективное рассмотрение вопроса.

Решение по поданному иску Албеком Ибраимовым в отношении лидера Омурбека Текебаева будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции”,- сообщили в “Ата Мекене”.

Также “ата-мекеновцы” привели доводы защитников Омурбека Текебаева, которые считали и считают, что иск против О.Текебаева необоснованный.

1. Исковое требование: “… Дастан” деген ачык акционердик коом бар. Анын Аламедин районундагы “Кой таш” айылында подсобное хозяйствосу бар, 27.5 гектар жери менен”.

1. Доводы адвокатов: Во-первых, здесь идет констатация фактов, существует ОАО ТНК “Дастан», у него в собственности находился земельный участок мерою 2.7 га. Что касается, ошибочного размера земельного участка, то, во-первых, на следующий же день, 16 сентября 2016 года Текебаев О.Ч., распространил уточненную информацию о том, что размер земельного участка составляет не 27.5 га, а 2.7 га., во вторых отсутствует со стороны Текебаева О.Ч., утверждения о нарушении Ибраимовым А.С., действующего законодательства, совершении нечестного поступка, безнравственном, неэтичном поведении, в третьих, как уже было указано выше, здесь не идет речь о действиях Ибраимова А.С. Таким образом сама информация о размере земельного участка не может порочить честь или достоинство человека.

2. Исковое требование: “...2008 жылы Данияр Үсөнов биринчи вице-премьер болуп турганда, жанылышпасам, Ширшов “Дастан” акционердик коомунун президенти, жетекчиси болуп турганда, Максим өзү каалагандай мамлекеттик мечикти калчап турганда, бул базаны 2008-жылы Укуев Анарбек Акматович дегенге приватташтырылып берилиптир”.

2. Доводы адвокатов: Во-первых, идет констатация фактов, Укуев А. на самом деле приобрел у ОАО ТНК «Дастан” земельный участок в размере 2.4 га. Во-вторых, информация касается Данияра Усенова, Ширшова и Укуева, но не Ибраимова А.С.;

В-третьих, слова «приватташтырылып берилген» некоем образом не умаляет достоинство Ибраимова А.С., так как не утверждается о том, что именно Ибраимов А.С. нарушил какую-либо норму. В словах «приватташтырылып берилиптир» констатируется факт перехода права собственности за земельный участок от “Дастана” в собственность Укуева.

3. Исковое требование: “...5 жыл ал жерде мыйзамсыз захват кылып, 10-жылынын апрелинен баштап басып отурушкан. 5 жыл откондон кийин унутулду го деп, ал жерди оформит этишкен».

3. Доводы адвокатов: Во-первых, в этих высказываниях не упомянуты данные конкретных лиц тем более Ф.И.О., Ибраимова А.С.

Во-вторых, сам Ибраимов А.С., в своем интервью в газете “Новые лица” на вопрос журналиста “а теперь давайте поговорим о том, участке, который ваша жена продала президенту” сообщил, следующее: «…. Виню себя лишь в том, что не сказал Алмазбеку Шаршеновичу тогда, в 2015 году, что этот участок когда-то принадлежал ОАО “Дастан”. Сам я, естественно знал, но не придал значения, поскольку было законно, и более того, завод выручил большие деньги от покупателя (Укуева). Моя вина в том, что я не изучил досконально документы о том, как он был возвращен. Этот участок числился за “Дастаном” как оздоровительный центр, но это было обременено хозяйством. Этот участок был завуалировано спрятан Ширшовым и Ормоновым”.

4. Исковое требование: “...2015-жылы Ибраимов Албек президентке ошол жерди бериптир - базаны. Ширшов, Максим Бакиев, Данияр Үсөновдордун жерин. Ошондон кийин ал Бишкек шаарына мэр болуп келип калды. Бул жерде логикалык байланыш бар деп карасак болот, бул классикалык коррупциянын бир түрү...”

4. Доводы адвокатов: - Доводы защиты предоставлен в следующих документах:

- письмо ГРС при Правительстве Кыргызской Республики от 16.09.2016 года за №1-15-6/ 5025 на №6-538и/16 от 15.09.2016 года, где подтверждается, что 08.05.2015 года Ибраимова А., продала Атамбаеву А.Ш., 2.7 га земли. Стоимость сделки 33 000 000 сом.

- письмо Министерства юстиции Кыргызской Республики от 03.10.16 года 2 шт, где доказывается аффилированность ОсОО «Арт Строй Дизайн» с семьей Бакиевых, где сообщается информация о произведенных выемках документов компании «Арт Строй Дизайн».

- Решение Межрайонного суда города Бишкек от 20 мая 2010 года, где возвращен земельный участок обратно в собственность ОАО «ТНК Дастан».

5. Исковое требование: “Ал бул жерди Атамбаевге энчилеп бергенден кийин Бишкек шаарынын мэри болду...”,

“… Албек Ибраимов алабарман адам. Бишкек мэрлигине горкенештин депутаттарына айткан: шайласанар, шайлабасанар да мэр болдум, мени президент жөнөттү, добуш бербегенде каякка барасынар. Анан ошо алабармандыгына салып, өкмөт мүчөлөрүнүн кээ бирлерине, досторуна – президентке мен уй куруп берип жатам деп мактанып айтат экен…”.

5. Доводы адвокатов: Сделка о купле продаже земельного участка между супругой Ибраимова А.С., и Атамбаевым А.Ш., состоялась 08.05.2015 года. Ибраимов А. становится мэром города Бишкек 27 февраля 2016 года.

Таким образом, то, что Ибраимов А.С., становится мэром города Бишкек после сделки купли-продажи, это факт.

Слово «Алабарман адам» не является словом, оскорбляющим человека.