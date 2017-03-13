“Ата Мекен”: Во главе очернительной кампании и арестов стоит сам президент Атамбаев

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление депутатской фракции “Ата Мекен” по отдельным публичным высказываниям президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева

Полный текст заявления:

“Лидер парламентской фракции, политик с 25 летним стажем Текебаев Омурбек Чиркешович, накануне выборов президента взят под стражу. Задержание и заключение под стражу депутата О.Текебаева осуществлено с грубыми нарушениями действующего законодательства. Его задержали в ночное время в аэропорту, по возвращении с международной конференции из Австрии, при неоправданно большом количестве сотрудников милиции, как особо опасного преступника. К аэропорту были стянуты военно-грузовые машины, несколько автобусов милиции, сотрудники силовых структур.

К арестованному долго не допускали адвоката. При избрании меры пресечения, без законных на то оснований, проведено выездное заседание суда, судебное заседание было засекречено и проходило в закрытом режиме. Более того, менялось место проведения суда, суд проводился ночью.

Согласно статье 150 УПК КР основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на совершение преступления, но несмотря на это, обвинение основано на одном лишь заявлении гражданина Российской Федерации Л.Маевского. Таким образом, создается опасный прецедент, который позволит арестовывать любого гражданина по очерняющим показаниям без доказательств. При этом не берется во внимание личность заявителя, который по информации СМИ находится в конфликте с законом у себя на родине, а также считается аферистом международного уровня.

Последние события, связанные с незаконным задержанием и арестом лидера парламентской фракции “Ата Мекен”, депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева, Чотонова Д, возбуждение уголовных дел на членов фракции, депутатов Шыкмаматова А., Саляновой А., а также граждан выступающих с критикой действующего президента, ярко свидетельствуют о политическом преследовании оппонентов власти.

На слушаниях в парламенте Генеральный прокурор И.Жолдубаева и Председатель Государственного Комитета Национальной Безопасности А. Сегизбаев представили информацию по задержанию и обвинению депутата О.Текебаева, но их доводы и объяснения звучали крайне неубедительно с явным политическим уклоном.

В ходе пресс-конференции 6 марта 2017 года, во время визита президента Российской Федерации В.Путина непредсказуемыми стали высказывания президента А.Атамбаева. Он прокомментировал заявление Л. Маевского и назвал действия О.Текебаева "чистейшей воды мошенничеством и коррупцией". Тем самым, фактически дал оценку уголовному делу, заведомо предопределяя решение суда. Глава государства публично нарушил требования Конституции о том, что каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным решением. Его слова парламентская фракция “Ата Мекен” воспринимает как прямое давление на следственные органы, как указание к действию.

Фракция “Ата Мекен” считает что последние высказывания Атамбаева о том, что “партия “Ата Мекен” вонючая партия и партия мародёров” оскорбительными, не достойными речи главы государства. Это доказывает, что во главе очернительной кампании и арестов стоит сам президент Атамбаев. Такими опрометчивыми высказываниями он ставит нашу страну в неловкое положение и перед мировым сообществом.

Омурбек Текебаев часто критиковал президента А.Атамбаева в части расширения его полномочий. Президент неправомерно создал органы власти, которые должны формироваться правительством Кыргызской Республики, утверждал национальные стратегии, которые не вправе утверждать, создавал разные рабочие органы по вопросам, не входящим в его компетенцию. Подобные политические действия власти противоречат принципам правового государства и содержат признаки незаконного расширения полномочий президента Кыргызской Республики. В связи с чем, депутат О.Текебаев стал поднимать вопрос об инициировании импичмента президенту.

Все указанные выше обстоятельства стали причиной для преследования политического оппонента накануне выборов президента, которые состоятся осенью 2017 года.

Обвинение против О.Текебаева политически ангажировано, а всем высказываниям и действиям президента А.Атамбаева должна быть дана политическая, правовая и этическая оценка!

Мы требуем прекращения политического преследования со стороны президента и силовых структур! Мы не должны потерять все демократические ценности, которые страна достигла, пройдя нелегкий путь, через лишения и ценой человеческих жизней!

Требуем от президента Атамбаева А.Ш. прекратить шельмовать публично своих оппонентов, оскорблять своих граждан, оказывать давление на суды и СМИ.

Призываем все прогрессивное общество встать на защиту свободы слова, прав человека, бороться против преследований по политическим или иным мотивам.

Депутатская фракция “Ата-Мекен”