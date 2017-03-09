Правозащитники: президент нарушил Конституцию, дав оценку дела Текебаева

Атамбаев публично назвал дело задержанного депутата: "Чистой воды мошенничество и коррупция".

Правозащитники Рита Карасартова, Нурбек Токтакунов, Гульнара Джурабаева и Бурул Макенбаева выступили с открытым обращением к Жогорку Кенешу и Генеральному прокурору, в котором говорят о нарушении Конституции и законов КР, совершенные президентом Алмазбеком Атамбаевым 28 февраля.

Они отмечают, что на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Атамбаев публично назвал дело задержанного депутата: "Чистой воды мошенничество и коррупция".

"Этой преждевременной оценкой Алмазбек Атамбаев нарушил статью 26 Конституцию КР, которая гласит: " Каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным решением", - цитируют правозащитники.

Они напоминают, что судебное решение по обвинениям, выдвинутым депутату Омурбеку Текебаеву, еще не вынесено. Районный суд дал только санкцию на заключение оппозиционера под стражу.

"Своим заявлением Алмазбек Атамбаев публично дал указание зависимым от него государственным органам: Генеральному прокурору, которого он назначает согласно статье 64 Конституции, а так же назначаемому президентом руководителю государственного органа, ведающего вопросами национальной безопасности, а также его заместителям", - считают юристы.Они подчеркивают, что одновременно президент публично оказывает давление на судей, чьи кандидатуры он, согласно статье 64, представляет на утверждение Жогорку Кенешу для избрания на должности Верховного суда и Конституционной палаты; и представляет их же на освобождение от должности.

"Общеизвестно, что депутат Омурбек Текебаев критиковал президента, возражал против изменений Конституции, и требовал декларацию о доходах президента и членов его семьи. Получается, что президент принуждает государственные органы к действиям, направленным против своего критика и политического оппонента.

Между тем, статья 5 Конституции гласит: "Государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его части". Другими словами, государственные органы не должны служить только интересам президента, уязвленного критикой", - напоминают авторы обращения.

Правозащитники отмечают, что Жогорку Кенеш, как всенародно избранный представительный орган, который служит всему обществу, обязан остановить президента на опасном пути нарушения законов и Конституции, чтобы защитить народ Кыргызстан от новых потрясений.

Юристы призвали общественность подписать обращение.

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