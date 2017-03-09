Омурбек Текебаев: Влияние Атамбаева и его окружения стремительно падает даже на фракцию собственной партии СДПК

Бишкек, “Саясат.kg”. Обращение Омурбека Текебаева к торага, лидерам фракций и депутатам Жогорку Кенеша.

Уважаемый Торага!

Уважаемые лидеры фракций и депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики!

Прежде всего я хочу выразить благодарность торага и лидерам фракций Жогорку Кенеша за посещение меня в СИЗО ГКНБ! Это говорит, в первую очередь, о ваших человеческих качествах и парламентской ответственности, которая заключается в понимании того, что я, как того требует закон, остаюсь действующим лидером парламентской фракции, без которой цельность Жогорку Кенеша, как представительного органа, будет нарушена.

Уважаемый Торага!

Уважаемые лидеры фракций и депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики!

Обращаюсь к вам в связи с опасной ситуацией, несущей угрозу нашей государственности!

6 марта 2017 года Президент Кыргызской Республики А.Атамбаев предложил распустить Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и объявить новые выборы. При этом он извратил высказывание лидера фракции "Онугуу-Прогресс" Б.Торобаева, который на самом деле имел ввиду необходимость более ответственного отношения депутатов к своей роли и миссии парламента, как высшего органа представительной власти.

Мне совершенно понятны мотивы и замысел А.Атамбаева по роспуску парламента. Во-первых, последние дискуссии в парламенте доказывают, что роль парламента в государственном управлении и разрешении политического кризиса неуклонно растет, а уровень дискуссий повышается. А.Атамбаев чувствует резкую потерю своего лобби в парламенте на принятие важнейших решений и позиции по самым острым общественно-политическим проблемам, угрозам и рискам устойчивости государства и общественной стабильности.

Влияние Атамбаева и его окружения стремительно падает даже на фракцию собственной партии СДПК. Именно поэтому он готов произвести чистку на две трети состава фракции СДПК наиболее независимых и ответственных депутатов с позицией и разогнать сам парламент. Череда безответственных заявлений и оскорблений Жогорку Кенеша, лидеров фракций, депутатов, независимых средств массовой информации, иностранных соседних и дальних государств, граждан регионов Кыргызстана не могли не вызвать тревогу и ответственной реакции народных избранников. Главенствующая роль Жогорку Кенеша в обеспечении эффективного и справедливого государственного управления, общественного согласия и стабильности возложена на него Конституцией Кыргызской Республики, закрепившей парламентскую форму правления.

Второй мотив, с подвигнувший А.Атамбаева к давлению на Жогорку Кенеш по роспуску парламента, объясняется его решением остаться в политике, заявленным им на пресс-конференции 4 марта, вопреки всем предыдущим обещаниям данным народу в ходе конституционной реформы, как гарантии того, что поправки вносятся не для продления его политической деятельности. Решение остаться в политике обнаруживает истинный замысел конституционной реформы в пользу узурпации власти.

Разгон Жогорку Кенеша и объявление новых выборов дадут возможность президенту досрочно сложить полномочия и пойти на парламентские выборы в качестве лидера СДПК с целью получения должности премьер-министра. Именно поэтому в конституционных поправках были значительно расширены полномочия премьер-министра в ущерб полномочиям президента. Атамбаев хочет остаться последним полноценным президентом в истории Кыргызстана и сохранить полноту своей личной власти в новой должности главы правительства.

Процедура перехода в новое качество следующая: в случае роспуска парламента и досрочной отставки президента права главы государства перейдут карманному действующему премьер-министру. Досрочная отставка президента, в свою очередь, обеспечит огромное преимущество преемнику и украдет время и потенциал у всех остальных кандидатов на подготовку к выборам.

Роспуск Жогорку Кенеша, полномочия которого даны народом до 2020 года, многократно усилит административный ресурс Атамбаева и его окружения, полностью ликвидировав баланс ветвей власти и забрав всю ее полноту в руки карманного премьер-министра. Атамбаев хочет осиротить Кыргызскую Республику как государство, оставив ее на ключевой выборный период и без парламента, и без президента. Этот замысел в угоду сохранения личной власти поставит под угрозу само существование кыргызского государства!

Уважаемый Торага!

Уважаемые лидеры фракций и депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики!

Призываю вас не допустить роспуска Жогорку Кенеша как гаранта устойчивости государственного управления и общественно-политической стабильности в условиях, когда президент в личных целях вознамерился окончательно расшатать государственное устройство во имя сохранения личной власти. Психология уходящего президента опасно трансформировалась в логику обреченного человека, который в случае потери власти готов по его же собственным словам забрать с собой в историческое небытие всех действующих политиков в лице Жогорку Кенеша.

Уважаемый Торага!

Уважаемые лидеры фракций и депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики!

Конституция установила ведущую роль парламента в государственном управлении, закрепив парламентское правление в Кыргызской Республике. Мандат Жогорку Кенеша, как высшего органа власти, закреплен всенародным волеизъявлением итогами парламентских выборов в 2015 году до 2020 года. А мандат президента А.Атамбаева завершается в 2017 году. Ровно поэтому ответственность за устойчивость государственного управления, объявление и организацию президентских выборов несет Жогорку Кенеш, а не уходящий президент. Узурпация власти А.Атамбаевым допущена уже в объявлении даты президентских выборов, что относится к исключительной прерогативе Жогорку Кенеша КР.

Уважаемый Торага!

Уважаемые лидеры фракций и депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики!

Выражаю свое глубокое уважение Жогорку Кенешу Кыргызской Республики за то, что он встал не на защиту меня, а на защиту государства и интересов народа Кыргызстана и подтвердил свой статус высшего государственного всенародно избранного органа!

Лидер парламентской фракции "Ата Мекен",

депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

Омурбек Текебаев