Бакыта Торобаева «за язык никто не тянул»

Некоторые депутаты предлагают коллеге покинуть ЖК вместе со своей фракцией. Если заговорил об этом, то пусть переходит к действиям

Фракции «Онугуу-Прогресс» предложили покинуть парламент. С таким заявлением в рамках сегодняшнего заседания Жогорку Кенеша выступил депутат Данияр Аттокуров.

По его словам, лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев ранее отметил плохую работу VI созыва депутатов, что, по его мнению, было совершенно неуместно в преддверии выборов.

«Он сам высказал предложение о самороспуске парламента, - отметил Аттокуров. – Если это не популистское заявление, то его фракция должна покинуть парламент. Пусть примет соответствующее решение».

Между тем, депутат ЖК Марат Аманкулов в беседе с «Вести.kg» полностью поддержал коллегу, отметив, что парламентариям нельзя просто так говорить о самороспуске.

- Я согласен с мнением Аттокурова, - заявил Аманкулов. – Если Бакыт Торобаев считает, что не сможет справиться со своей работой, то пусть уходит из парламента. Нельзя с высокой трибуны выступать с подобными заявлениями. Каждое заявление депутата ЖК должно быть обоснованным и по делу. Если заговорил об этом, то пусть переходит к действиям.

А политолог Бакыт Бакетаев призывает парламент к мирному решению возникшего вопроса.

- Хотелось бы, чтобы парламент и президент отработали свои положенные сроки без всяких политических волнений, - отметил он «Вести.kg». – В этом году президентские выборы. Конечно, ожидаемо, что будут подобные ситуации, но я бы призвал наших парламентариев решить этот вопрос спокойно. Если Бакыт Торобаев выступил с таким заявлением, то пусть этот спор решат внутри парламента в спокойной обстановке.

По мнению Бакетаева, не было никакого смысла говорить о самороспуске в преддверии президентских выборов, ведь это может привести к массовым волнениям в обществе.

- Депутатам стоит помнить, что в одну и ту же реку дважды не войдёшь. Нам, политологам, безусловно, было бы интересно посмотреть на новый парламент, но пусть этот созыв уже спокойно доработает без каких-либо рисков и предложений о роспуске, - заключил политолог.

Напомним, ранее Бакыт Торобаев заявил, что не уверен в том, что парламент Кыргызстана умеет решать важные вопросы и предложил коллегам самораспуститься. Тогда коллеги депутата назвали его заявление «детским садом» и попыткой давления на парламент по вопросам, касающимся ареста лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45108&Itemid=83